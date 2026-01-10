Super Robot Wars 64 sta finalmente per essere tradotto, dopo decenni dall'uscita

Se siete appassionati di retrogaming, sarete felici di sapere che c'è in lavorazione una traduzione amatoriale di Super Robot Wars 64 per Nintendo 64. Il che significa che a breve, anche se ancora non si sa quando, i fan della serie che non parlano giapponese potranno finalmente giocarci.
Quella Super Robot Wars è una serie di giochi di ruolo tattici creata da Banpresto, che riunisce personaggi e mecha provenienti da varie serie giapponesi, facendoli combattere gli uni contro gli altri. Fece il suo debutto nel 1991, sulla console portatile Game Boy di Nintendo, ma presto arrivò anche sulle console casalinghe dell'epoca. Dalle nostre parti non è conosciutissima, perché la maggior parte dei titoli che la compone non è uscita dal Giappone.
Finalmente in inglese!
Le eccezioni sono Super Robot Taisen: Original Generation e Super Robot Taisen: Original Generation 2 per Game Boy Advance, Super Robot Taisen OG Saga: Endless Frontier per Nintendo DS e Super Robot Wars 30, pubblicato su Steam. Titoli più recenti, come Super Robot Wars V e Super Robot Wars T, non sono mai stati distribuiti ufficialmente in occidente, anche se i sottotitoli in inglese li hanno resi facilmente giocabili anche dalle nostre parti.
Vediamo ora un lungo video di gameplay che mostra il gioco in azione con la traduzione installata.
Super Robot Wars 64 non è stato così fortunato. Pubblicato nel 1999 per la console a 64 bit di Nintendo, riuniva in un unico pacchetto personaggi tratti da tante serie TV, moltissime amate anche dalle nostre parti. Nonostante ciò, non arrivò mai. Il gameplay vedeva i giocatori guidare le unità su diverse mappe, per completare vari obiettivi, mentre la storia veniva raccontata tramite scene con sprite 2D sovrapposti a sfondi 3D, separate dalla parte tattica.
La traduzione è opera di un piccolo gruppo che si fa chiamare RoboVerse Translations, molto attivo su Discord, dove condivide aggiornamenti sul progetto e raccoglie feedback. Il team gestisce anche un canale YouTube, sul quale vengono pubblicati dei video, anch'essi pensati per aggiornare sullo stato dei lavori.