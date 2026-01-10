Super Robot Wars 64 sta finalmente per essere tradotto, dopo decenni dall'uscita

Se siete appassionati di retrogaming, sarete felici di sapere che c'è in lavorazione una traduzione amatoriale di Super Robot Wars 64 per Nintendo 64. Il che significa che a breve, anche se ancora non si sa quando, i fan della serie che non parlano giapponese potranno finalmente giocarci.

Quella Super Robot Wars è una serie di giochi di ruolo tattici creata da Banpresto, che riunisce personaggi e mecha provenienti da varie serie giapponesi, facendoli combattere gli uni contro gli altri. Fece il suo debutto nel 1991, sulla console portatile Game Boy di Nintendo, ma presto arrivò anche sulle console casalinghe dell'epoca. Dalle nostre parti non è conosciutissima, perché la maggior parte dei titoli che la compone non è uscita dal Giappone.