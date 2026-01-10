Questo remake di Batman: Arkham Asylum in Unreal Engine 4 potrebbe farvi piangere

Uno sviluppatore sta realizzando un remake di Batman: Arkham Asylum in Unreal Engine 4, e qualche tempo fa ha pubblicato un video per mostrare in azione il gioco, che come da aspettative è uno spettacolo.
Il processo produttivo di questo ambizioso rifacimento ha visto l'autore estrarre gli asset grafici dai vari episodi di Batman: Arkham e collocarli appunto in un impianto creato con Unreal Engine 4 (i giochi originali erano mossi dall'UE3).
A questo punto lo sviluppatore ha provato a riprodurre le varie meccaniche del gameplay, aggiungendo funzionalità come l'uso del rampino e la capacità del personaggio di planare utilizzando il suo mantello, per poi aggiungere i nemici e il sistema di combattimento.
Veniamo quindi al video, che mostra il Cavaliere Oscuro impegnato ad affrontare alcuni criminali danzando nell'aria come da tradizione per il Freeflow e inanellando devastanti combinazioni di colpi, il tutto con una grafica che sfrutta appieno le capacità dell'Unreal Engine 4.
Perché non in Unreal Engine 5?
Mentre attendiamo con ansia l'uscita di LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro, che avrà un mondo aperto più ampio di quello di Arkham Knight, l'autore di questo remake amatoriale ha spiegato di aver valutato anche l'uso dell'Unreal Engine 5, ma che il gioco non avrebbe in realtà utilizzato le tecnologie messe a disposizione dall'ultima versione del motore grafico.
Di certo la genesi del progetto ha implicato dimensioni davvero generose per l'attuale build, che pesa circa 130 GB, ma l'autore ha anche spiegato di non avere intenzione di ricreare l'intera esperienza di Arkham Asylum, limitandosi a determinate sezioni di suo interesse.
Ad ogni modo, si tratta di un lavoro che ci fa chiedere ancora una volta cosa sia saltato in mente ai vertici di Warner Bros. Games quando hanno deciso che non ci sarebbero stati altri capitoli della serie Arkham: si tratta forse della più clamorosa occasione sprecata nella storia dei videogiochi?