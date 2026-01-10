Questo remake di Batman: Arkham Asylum in Unreal Engine 4 potrebbe farvi piangere

Uno sviluppatore sta realizzando un remake di Batman: Arkham Asylum in Unreal Engine 4, e qualche tempo fa ha pubblicato un video per mostrare in azione il gioco, che come da aspettative è uno spettacolo.

Il processo produttivo di questo ambizioso rifacimento ha visto l'autore estrarre gli asset grafici dai vari episodi di Batman: Arkham e collocarli appunto in un impianto creato con Unreal Engine 4 (i giochi originali erano mossi dall'UE3).

A questo punto lo sviluppatore ha provato a riprodurre le varie meccaniche del gameplay, aggiungendo funzionalità come l'uso del rampino e la capacità del personaggio di planare utilizzando il suo mantello, per poi aggiungere i nemici e il sistema di combattimento.

Veniamo quindi al video, che mostra il Cavaliere Oscuro impegnato ad affrontare alcuni criminali danzando nell'aria come da tradizione per il Freeflow e inanellando devastanti combinazioni di colpi, il tutto con una grafica che sfrutta appieno le capacità dell'Unreal Engine 4.