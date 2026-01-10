Resident Evil, un documentario giapponese ripercorre la nascita del survival horror

L'emittente giapponese NHK ha pubblicato un documentario che ripercorre la nascita di Resident Evil attraverso documenti, testimonianze e interviste agli autori del gioco originale, fra cui Shinji Mikami, Hideki Kamiya, Kazunori Kadoi e Yasuhiro Anpo, ma non solo.

Nel video trovano posto le prime demo tecniche per PlayStation, da cui gli sviluppatori hanno tratto spunto e ispirazione per la grafica poligonale dei personaggi di Resident Evil, ma anche le opere su cui la serie Capcom si è basata per atmosfere e ambientazioni, come il classico Zombi del 1978.

Le riprese si soffermano anche sui nomi proposti per il gioco, da Bloody Fear a Call of Death, da Bio Slaughter a Scream, anche se poi è stato scelto "Biohazard" ("Resident Evil" in occidente) e a quel punto è stato messo insieme il team che si sarebbe occupato di realizzare il survival horror.

Alla squadra iniziale si è aggiunto Jun Takeuchi, che ha provveduto a lavorare alla grafica perché corrispondesse alle ambizioni del progetto, miscelando personaggi tridimensionali e scenari bidimensionali per una resa claustrofobica e cinematografica dell'esperienza.