Godzilla Minus Zero ha una data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche

TOHO e GKIDS hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Godzilla Minus Zero: il nuovo film dedicato al Re dei Mostri approderà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 6 novembre 2026, quasi in contemporanea con il Giappone dove la pellicola uscirà il 3 novembre.

Quest'ultima non è una data casuale, visto che l'originale Godzilla ha fatto il proprio debutto nei cinema giapponesi il 3 novembre del 1954, e la medesima operazione è stata effettuata per il precedente (e spettacolare!) Godzilla Minus One, vincitore di un premio Oscar per i migliori effetti visivi.

Alla regia di Minus Zero ritroveremo Takashi Yamazaki, che si occuperà anche della sceneggiatura e di supervisionare gli effetti visivi, ma per il momento non è dato sapere altro: l'unico teaser pubblicato finora si è limitato a rivelare il titolo del film.

Anche la trama, naturalmente, è avvolta dal mistero ma immaginiamo sarà un sequel rispetto agli eventi di Minus One, vista la presenza nel cast di alcuni degli attori del precedente film, come Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe e Miou Tanaka.