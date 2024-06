Netflix: le nuove uscite di giugno con Godzilla a sorpresa

Il mese di giugno non sarà tra i più memorabili degli abbonati a Netflix - a meno che non seguiate Bridgerton e attendiate col fiato sospeso la seconda parte della nuova stagione - ma ci sono alcuni contenuti in arrivo che ammiccano agli amanti dell'animazione nipponica, dell'azione e dei videogiochi che valeva la pena segnalare nel nostro ormai consueto appuntamento mensile. Tra parentesi, ricordatevi sempre che questi calendari non sono scolpiti nella pietra e Netflix si riserva il diritto di cambiare idea sulla propria pianificazione: insomma, sapete con chi prendervela se state ancora aspettando La grande avventura di Dai, ma d'altra parte ci siamo trovati un Godzilla Minus One dell'ultimo minuto. E infatti cominciamo proprio da quello.

Godzilla Minus One È stata la sorpresa del 1 giugno, il film che nessuno si aspettava ma che nelle ultime ore di maggio aveva cominciato a fare capolino su Netflix in alcuni paesi: alla fine è toccato anche a noi, con tanto di doppiaggio in italiano. Godzilla Minus One è il trentasettesimo film incentrato sul kaiju più famoso di tutti, che torna a indossare i panni del "cattivo" in una storia sfaccettata e ricca di umanità. Una scena di Godzilla Minus One, finalmente disponibile su Netflix Pluripremiato in tutto il mondo - ha vinto anche un Oscar per gli effetti speciali - il film di Takashi Yamazaki è stato anche osannato da Hideo Kojima in persona. Naturalmente si tratta di un Godzilla completamente diverso rispetto a quello dei film Legendary Pictures (l'ultimo è stato proprio il recentissimo Godzilla x Kong: Il nuovo impero) e più vicino alla sua incarnazione originale.

Baki Hanma Vs. Kengan Ashura Cominciamo con un lungometraggio originale che arriverà il 6 giugno e farà la gioia degli appassionati di Street Fighter, Tekken e compagnia cantante: Baki Hanma Vs. Kengan Ashura è letteralmente il crossover tra i due anime, tratti a loro volta dai manga di Yabako Sandrovich e Keisuke Itagaki, e già disponibili da tempo su Netflix. Baki Hanma Vs. Kengan Ashura, una scena dell'anime crossover Quasi due ore di botte da orbi in cui i protagonisti delle rispettive storie, Baki e Ohma, si ammazzano di botte nelle arene dei combattimenti clandestini. Cioè, non è che ci sia molto altro da aggiungere: il film è inedito e probabilmente bisognerà spegnere il cervello e gustarsi una sana dose di violenza fisica, cosa che lo rende particolarmente appetibile per una serata con amici e popcorn. Se amate i picchiaduro, è sicuramente una visione obbligata. Se amate gli anime di riferimento, anche di più.

The Greatest Showman Torna su Netflix dal 7 giugno in poi una delle pellicole più divisive degli ultimi anni: The Greatest Showman è la storia di Phineas Taylor Barnum, il celebre imprenditore statunitense che s'inventò il circo itinerante, riempiendolo di freak. Una scena del film The Greatest Showman Un film pieno di buoni sentimenti, inclusività e canzoni stupende con un cast stellare che include un canterino Hugh Jackman - sì, Wolverine, quello che rivedremo con Deadpool al cinema tra poche settimane - in grande spolvero, Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams e Rebecca Ferguson. Bene, guardate il film, godetevi canzoni iconiche come This is me e Rewrite the stars, poi andate a leggervi la storia vera di Barnum che è un tantino differente da come la racconta il regista Michael Gracey.

Ultraman: Rising Il quarantaquattresimo film ispirato al noto supereroe della Tsuburaya Productions non è esattamente in continuità coi precedenti: si tratta di una riscrittura da parte del celebre Shannon Tindle - già autore di Kubo e la spada magica - adattata da Netflix in un lungometraggio in computer grafica che arriverà sulla piattaforma il 14 giugno. La storia di Ultraman: Rising ruota intorno alle disavventure di Ken Sato, un giocatore di baseball che indossa il costume di Ultraman per combattere i kaiju, e che si ritrova per puro caso a doverne allevare un cucciolo. Una specie di Big Hero 6 in salsa tokusatsu che ha il potenziale per essere super divertente e fare arrabbiare tantissimi fan della storica serie originale. Si tratta, naturalmente, di una rivisitazione pensata soprattutto per i giovanissimi, ma vedremo se riuscirà a parlare anche agli adulti.

Trigger Warning Ve la ricordate Jessica Alba? Dark Angel, Fantastici Quattro, Sin City... Andava fortissimo nei primi anni 2000, poi è un po' sparita dai radar della TV e del cinema. Una scena del film Trigger Warning Il 21 giugno tornerà a interpretare il ruolo della protagonista in Trigger Warning, un film tutto azione di Mouly Surya: Alba interpreta Parker, un'agente delle forze speciali che eredita il locale del padre e, alla morte di quest'ultimo, deve difendere la città da una violenta banda di criminali. Un po' Rambo e un po' John Wick - almeno così lo hanno definito i produttori e la Alba ha ancora il physique du rôle che serve - questo Trigger Warning potrebbe essere una sorpresa oppure una corazzata Potëmkin di fantozziana memoria.

Rising Impact Chiudiamo con un altro anime ispirato all'omonimo manga di Nakaba Suzuki che risale al 1998 e che si è concluso nel 2002 al diciassettesimo volume: una storia completa, quindi, che Netflix ha adattato in due stagioni. Rising Impact, una scena dell'anime La prima stagione di Rising Impact arriverà il 22 giugno, la seconda il 6 agosto: racconta la storia di Gawain, un ragazzino che si iscrive alla prestigiosa Camelot Academy per diventare un campione di golf. Rising Impact appartiene al genere degli anime sportivi e non è neanche il primo a trattare il golf: magari i più vecchietti tra i nostri lettori ricorderanno Tutti in campo con Lotti, i più giovani Birdie Wing, e nel mezzo ce ne sono stati molti altri. Potrebbe essere un anime da tenere in considerazione se avete apprezzato Super Mario Golf!