Nightmare Kart disponibile per il download gratuito: è l’ex Bloodborne Kart

Come molti titoli indie, Nightmare Kart nacque quasi per scherzo come progetto di un gioco a tema Bloodborne dalla grafica in stile PS1. L'iniziativa ebbe una tale risonanza che gli sviluppatori decisero di renderlo un gioco completo, naturalmente gratuito.

Dopo anni di sviluppo è finalmente disponibile per il download gratuito Nightmare Kart di LWMedia, meglio conosciuto come Bloodborne Kart . Quindi, se non vedete l'ora di sfrecciare a bordo del vostro kart in un mondo gotico e pieno di creature sanguinarie, ora potete farlo senza spendere niente.

Storie dell'orrore

Purtroppo Sony ha chiesto un cambio di nome per violazione di copyright, spinta evidentemente proprio dal successo del gioco. Comunque sia, ora abbiamo la versione completa, liberamente scaricabile da itch.io e presto in arrivo anche su Steam, per la gioia di chi non gioca senza il benestare di Gabe Newell.

Una gara di Nightmare Kart, rigorosamente in 4:3

In Nightmare Kart il giocatore interpreta il ruolo di un cacciatore di mostri, costretto contro la sua volontà a partecipare ad una bizzarra usanza locale: un torneo in cui i partecipanti corrono su dei misteriosi veicoli a vapore. Non importa da quale universo si provenga, l'importante è gareggiare.

Non vi resta quindi che sfrecciare per strade gotiche e piene di sangue a bordo di uno dei 12 veicoli unici presenti nel gioco, cercando risposte sull'origine di questo incubo. Brandite potenti armi per ridurre i vostri avversari a rottami, macellate i mostri per aumentare la velocità massima, eseguite acrobazie e derapate per generare Etere da usare come turbo, e superate i terribili boss per svelare i segreti dietro a questo terribile incubo. Insomma, ci troviamo di fronte al Dark Souls dei giochi di kart, con buona pace di Mario e compagni.