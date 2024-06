Il nuovo aggiornamento di Manor Lords cambia completamente l'economia di gioco

Slavic Magic ha pubblicato un aggiornamento maggiore di Manor Lords, che vi ricordiamo essere ancora in accesso anticipato, che va a risolvere diversi problemi tecnici e rivede completamente il sistema economico del gioco. Vengono aggiunti anche dei nuovi oggetti e alcune caratteristiche, tanto che lo sviluppatore consiglia di cominciare un nuovo salvataggio per vedere tutti i cambiamenti, rimuovendo magari le mod installate per evitare problemi di compatibilità.

Per chi non lo conoscesse, Manor Lords è un city builder a tema medievale con elementi strategici alla Total War. È stato lanciato ad aprile ed è diventato immediatamente uno dei giochi PC più venduti dell'anno, con giudizi estremamente positivi da parte del pubblico e un grande plauso da parte della critica. Naturalmente essendo in accesso anticipato ha ancora dei problemi da risolvere, ma niente che non possa essere affrontato.