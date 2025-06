Manor Lords è stato classificato per PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, presto la data di uscita?

Infatti, la classificazione da parte dei vari enti (come il PEGI europeo e l'ESRB per il Nord America) è un passaggio obbligatorio prima della pubblicazione e solitamente avviene quando lo sviluppo di un gioco è terminato o molto vicino alla conclusione. In passato, abbiamo visto molti casi di giochi arrivati nei negozi o presentati al grande pubblico poche settimane o mesi dopo essere stati valutati da enti simili.

Come segnalato da Gematsu, la Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) ha aggiunto al proprio database la classificazione delle versioni console di Manor Lords per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S , il che suggerisce un possibile annuncio ufficiale e un lancio imminente.

Presto novità?

Nel caso di Manor Lords, il gioco è già disponibile su Steam e PC Game Pass sotto forma di accesso anticipato dall'aprile dello scorso anno, ricevendo nel tempo nuovi contenuti - come mappe e funzionalità - oltre a numerose correzioni e modifiche al bilanciamento, totalizzando nel frattempo oltre 3 milioni di copie vendute. Una versione per console Xbox era già stata confermata in passato, mentre non era mai stato fatto cenno a conversioni per PS4 e PS5, che rappresentano quindi una novità.

Non è escluso che il gioco abbia raggiunto, o stia per raggiungere, la quantità e la qualità di contenuti desiderate dallo sviluppatore Slavic Magic per uscire dalla fase di early access e approdare anche su console PlayStation e Xbox. Al tempo stesso, non possiamo escludere neppure l'ipotesi di un errore da parte della rating board taiwanese. Insomma, rimaniamo in attesa di possibili conferme o smentite da parte dell'autore o del publisher Hooded Horse.