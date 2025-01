Manor Lords supera un nuovo traguardo di vendite e l'editore vi spiega perché vi piace il gioco

In una recente intervista alla BBC, il cofondatore di Hooded Horse, Snow Rui, ha dichiarato che, anche se l'editore si era reso conto dell'interesse suscitato dai trailer e dal marketing precedenti all'uscita del gioco, l'entità della popolarità del gioco è stata una sorpresa: "Sarebbe quasi arrogante non essere presi alla sprovvista da quanto successo ha ottenuto".

Perché Manor Lords ha avuto successo? L'opinione dell'editore

Rui ritiene che il successo di Manor Lords sia dovuto alle sue idee originali e al fatto che cambi alcuni dettagli del genere a cui appartiene, e in particolare al fatto che permette ai giocatori di girovagare per le proprie creazioni. Quando si è capito che il gioco stava vendendo molto bene, dice Rui, il miglior consiglio che l'editore ha ricevuto è stato quello di "non correre troppo" e di non espandersi pensando che i bei tempi dureranno per sempre.

Manor Lords ci permette anche di combattere

"Un successo come questo non può ripetersi anno dopo anno", dice Rui. "Ci saranno persone che vi spingeranno ad avere aspettative diverse o a considerare l'anno successivo come un fallimento se il successo non si ripete, ma non è così. Si tratta quindi di stabilire le proprie aspettative e di fare il punto su chi si è".

Manor Lords nel frattempo continua a espandersi e l'ultimo aggiornamento del gioco, in fase di beta, semplifica essenzialmente alcune operazioni economiche. I giocatori possono ora rifornirsi in eccesso e potenziare edifici come la taverna, mentre i negozi di carburante e di tessuti sono stati rimossi e sostituiti da un'unica bancarella di prodotti generici; inoltre, i lavoratori ora recuperano automaticamente le scorte in eccesso dalle bancarelle abbandonate e le utilizzano in quelle nuove.

L'aggiornamento introduce anche due nuove mappe, High Peaks e Winding River. A queste si aggiungono la possibilità di costruire ponti e di collegare gli insediamenti attraverso l'acqua, e una serie di potenziamenti e indebolimenti di alcune risorse. In precedenza, l'autore di Manor Lords ha ricevuto varie critiche, ma pare che per lui siano un grande complimento.