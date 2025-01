Tutti i personaggi di The Witcher 4 devono sembrare vivi, dice il game director

"Stiamo decisamente provando ad aumentare la qualità dei personaggi : il loro aspetto, il modo in cui si comportano, le animazioni facciali. Tutto perché l'esperienza risulti ancora più coinvolgente rispetto ai precedenti capitoli."

"Abbiamo questa regola: fare in modo che ogni singolo personaggio sembri vivo, abbia una propria storia alle spalle", ha spiegato Kalemba. "Ad esempio il villaggio che avete visto, Stromford, è un luogo molto piccolo e ogni abitante conosce gli altri ."

Il game director Sebastian Kalemba ha rivelato in un'intervista che lui e il suo team si sono posti un obiettivo molto chiaro per il nuovo capitolo della saga firmata CD Projekt RED: tutti i personaggi di The Witcher 4 devono sembrare vivi e avere una propria storia.

Una nuova, ambiziosa avventura

Le parole del game director ribadiscono quanto sia ambizioso il nuovo capitolo della serie The Witcher, che vedrà Ciri come il fulcro di una storia originale e diversa dalle altre, che non vediamo l'ora di scoprire. Quando accadrà, esattamente?

Il progetto è entrato in piena fase di sviluppo solo alcune settimane fa, dunque l'attesa potrebbe protrarsi ancora a lungo. CD Projekt RED, dal canto suo, non ha annunciato un periodo di lancio ufficiale.

Il trailer di The Witcher 4 presentato durante i The Game Awards 2024 e le dichiarazioni rilasciate finora dagli sviluppatori, tuttavia, lasciano intendere la volontà di confezionare un nuovo punto di riferimento per gli action RPG.

In tal senso, al di là delle novità tecniche e stilistiche, sarà l'esperienza maturata con i precedenti capitoli della saga la vera colonna portante del gioco.