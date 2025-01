Gearbox Software ha regalato al team di Borderlands 4 una padella per Natale: c'è un motivo

Non una padella qualunque, ovviamente, ma una con il logo di Gearbox . Anche così potrebbe sembrare un po' strano come regalo, ma vi è un senso dietro a tutto questo, almeno sulla base di un messaggio condiviso dallo sceneggiatore senior Jordan Mychal Lemos, che fa parte di Gearbox (dopo aver lavorato a giochi come Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Odyssey e KOTOR Remake).

Borderlands 4 è in arrivo il prossimo anno e il team di sviluppo sta lavorando duramente per creare il videogioco e ottenere un grande successo. Gli autori credono nel progetto e hanno deciso così di fare un regalo particolare la team: una padella .

La spiegazione del regalo del team di Borderlands 4

Come potete vedere, Lemosa scrive: "[Abbiamo ricevuto] una padella in ghisa a tema Gearbox perché abbiamo cucinato una prelibatezza con Boderlands 4". Nel tweet è anche presente la foto della padella in questione. In un tweet successivo, Lemos conferma che è un regalo di natale della compagnia.

Il gioco di parole non ha effetto in italiano tanto quanto in inglese, visto che "we cooked" (abbiamo cucinato) è un modo per dire di aver fatto qualcosa di grandioso. Il punto, in breve, è che Gearbox Software si sta vantando di Borderlands 4. Ovviamente noi dovremo attendere l'uscita del gioco per capire se l'opinione è corretta o meno.

Nel frattempo, vi segnaliamo che il team di Borderlands 4 ha detto quando potremo vedere il gameplay e ha parlato della modalità cooperativa.