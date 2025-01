Il prezzo del biglietto del Community Day di Pokémon GO è più che raddoppiato

Ogni mese i giocatori di Pokémon Go partecipano al Community Day del gioco mobile: Un evento mensile ricorrente in cui un Pokémon è al centro della scena e diventa disponibile per la cattura nella sua forma Shiny. Il Pokémon del Community Day di gennaio è Sprigatito, ma i giocatori che vogliono mettere le mani su questo familiare felino erboso si troveranno a pagare il doppio rispetto agli eventi del Community Day passati.

In precedenza, un biglietto per il Community Day era disponibile per l'acquisto nel gioco a 0,99€, ma da questo mese il prezzo più che raddoppia a 2,19 euro. Il biglietto include una nuova ricompensa (un pass per la battaglia), ma i pass per la battaglia di Pokémon Go si possono trovare spesso in coppie di pacchetti che costano meno.