Pokémon GO svela la Settimana della moda: vediamo le date e le tante ricompense

I premi della settimana della moda di Pokémon GO

Iniziamo con i bonus dell'evento:

Catturare Pokémon permette di ottenere Polvere di stelle raddoppiata

Possibilità raddoppiate di ricevere caramelle L catturando Pokémon (serve essere almeno al livello 31)

Kirlia cromatico con look alla moda in natura (possibilità di incontro più alta)

Inoltre, potrete più facilmente trovare i seguenti Pokémon come ricompensa per i compiti di ricerca sul campo e per i raid:

Butterfree con look alla moda

Dragonite con look alla moda

Minccino con look alla moda

Furfrou

I Pokémon alla moda di Pokémon GO

Per quanto riguarda le novità, i Pokémon aggiunti per la Settimana della moda sono Minccino con look alla moda (anche in versione Cromatica) e Cinccino con look alla moda.

La settimana della moda porta con sé anche una maggiore presenza dei seguenti Pokémon:

Diglett con look alla moda (anche versione cromatica)

Skitty (anche versione cromatica)

Buneary (anche versione cromatica)

Blitzle con look alla moda (anche versione cromatica)

Furfrou (anche versione cromatica)

Bruxish

Kirlia con look alla moda (anche versione cromatica)

Passiamo ora ai Raid. I livelli uno includeranno Shinx con look alla moda, Minccino con look alla moda e Furfrou. Nel caso del livello tre, invece, ci sono Butterfree con look alla moda e Dragonite con look alla moda. Tutti hanno anche la versione cromatica.

La ricerca a tempo a pagamento invece include 3.500 PE, 3.500 unità di polvere di stelle, posa avatar ispirata all'evento e incontri con Pokémon ispirati all'evento, tra cui Dragonite con look alla moda, Minccino con look alla moda e Furfrou.

Giacca a quadri e Pantaloni a quadri in Pokémon GO

Ci sono poi nuovi oggetti avatar, ovvero Giacca a quadri e Pantaloni a quadri. Si somma poi una sfida di collezione (cattura di Pokémon) per ottenere PE e la possibilità di incontrare Shinx con look alla moda. Ai Pokéstop, invece, troverete dei concorsi per sfoggiare i Pokémon ispirati all'evento.

