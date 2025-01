GCC Pokémon Pocket ha un nuovo evento in corso che consente di ottenere Blastoise e altre carte

GCC Pokémon Pocket ha fatto partire un nuovo evento speciale in questo inizio dell'anno, che consente di ottenere varie carte tra cui Blastoise attraverso varie lotte contro la CPU nella prima metà di gennaio 2025.

L'evento Bonus Blastoise sarà disponibile fino alle 06:59 del 15 gennaio 2025 ed è strutturato in maniera simile ai precedenti incentrati su Lapras-ex e Venosaur: si tratta di lottare contro la CPU che utilizzerà mazzi di tipo Acqua incentrati su Blastoise, con la vittoria che consente di accedere ad alcune carte particolari.

Come ricompense, possiamo ottenere delle buste promozionali contenenti varie carte anche piuttosto ambite, con varie possibilità di trovare alcune creature specifiche, in particolare per quanto riguarda la serie A volume 3.