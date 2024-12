GCC Pokémon Pocket svela quali sono tutte le nuove carte de L'Isola Misteriosa e le più rare tra queste

GCC Pokémon Pocket si aggiorna oggi con l'arrivo dell'espansione L'Isola Misteriosa, che porta con sé oltre 80 nuove carte collezionabili: vediamo dunque quali sono queste nuove carte e le più rare tra queste, in base alle informazioni ufficiali emerse.

Come abbiamo visto, l'espansione L'Isola Misteriosa è disponibile da oggi in GCC Pokémon Pocket, portando con sé una nuova ambientazione e 86 nuove carte da scoprire, in grado di ampliare in maniera sostanziale il mazzo dei giocatori attraverso nuove illustrazioni e anche nuove creature, con 18 carte rare.

L'Isola Misteriosa introduce nuove illustrazioni e personaggi in GCC Pokémon Pocket, tra cui il Pokémon Novaspecie, il misterioso Mew, che rappresenta sicuramente una delle carte più ambite di questa nuova aggiunta.