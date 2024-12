GCC Pokémon Pocket: la nuova espansione L'Isola Misteriosa è disponibile da oggi

Per il momento sono previste 80 nuove carte introdotte con L'Isola Misteriosa, oltre a una nuova storia che ci porta in un "magico viaggio verso terre fantastiche", alla scoperta di nuovi personaggi, scenari e ovviamente nuovi Pokémon.

La settimana scorsa avevamo visto il trailer di presentazione di questa espansione , che arriva oggi ad arricchire ulteriormente gli elementi del gioco, portando con sé una notevole quantità di nuove carte da trovare e collezionare per il gioco fresco fresco di vittoria ai The Game Awards 2024 del titolo di "Best Mobile Game".

Nuove carte, ambientazioni e altro

L'Isola Misteriosa introduce nuove illustrazioni e personaggi in GCC Pokémon Pocket, tra cui il Pokémon Novaspecie, il misterioso Mew.

Oltre a varie nuove carte, l'espansione aggiunge anche altri elementi di gioco, andando ad arricchire interfaccia e gameplay.

Tra le novità c'è un nuovo raccoglitore a tema con L'Isola Misteriosa e nuove copertine per le bacheche, tutte ispirate alla nuova ambientazione introdotta con questa interessante aggiunta al gioco. Anche per celebrare il lancio dell'espansione, oltre che il Natale in arrivo, GCC Pokémon Pocket regala clessidre per pacchetti gratis per festeggiare il Natale.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione del nuovo modo di collezionare carte virtuali, che nel frattempo ha già ottenuto un successo strepitoso. Se vi serve qualche aiuto, potete vedere le nostre guide su i mazzi più forti per vincere facilmente e come avere le carte in giapponese e altri trucchetti.