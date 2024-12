Pokémon GO City Safari arriva a Milano: vediamo la data e i dettagli dell'evento

Pokémon GO City Safari arriva a Milano: l'entusiasmante evento dedicato a tutti i fan del mobile game targato Niantic si svolgerà dal 29 al 30 marzo 2025, rigorosamente dal vivo, coinvolgendo i giocatori in un'emozionante caccia per le strade della città.

Sono già in vendita i biglietti, che è possibile acquistare su pokemongolive.com oppure direttamente dall'app di Pokémon GO, al prezzo di 10€ per ogni giornata. Ogni biglietto garantirà l'accesso a una ricerca speciale in cui dovremo aiutare il Professor Willow ed Eeve a conoscere i Pokémon che faranno la propria comparsa durante l'evento.

Eevee, dal canto suo, sarà già pronto per l'avventura: gli Allenatori avrannno modo di incontrarlo all'inizio della ricerca speciale, munito per l'occasione di un simpatico cappello da esploratore, e potranno utilizzarlo come compagno.