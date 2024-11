GCC Pokémon Pocket: come avere le carte in giapponese e altri trucchetti

Che siate avidi spacchettatori o appassionati che scelgono di continuare a giocare senza spendere soldi, potrebbero esservi sfuggite alcune funzionalità particolari che il gioco non spiega, ma che arricchiscono indubbiamente l'esperienza. Dall'avere le carte in giapponese alla gestione del consumo di batteria passando per i trucchi di gestione delle risorse, ecco la nostra guida ai trucchetti per ottimizzare il vostro tempo con Pokémon Pocket , arricchendo anche la vostra collezione nel frattempo.

Il GCC Pokémon Pocket ha fatto il suo debutto da pochissimo e ci sono già fan dei Mostri Tascabili che hanno completato la collezione, ottenuto la carta segreta di Mew e forgiato i mazzi più forti in assoluto per dominare le partite competitive. Siamo certi, tuttavia, che la maggior parte dei giocatori che provano questa riduzione per smartphone del gioco di carte dei Pokémon, ha deciso di fare le cose con più calma, aprendo i suoi pacchetti giornalieri e collezionando man mano le carte disponibili.

Come avere le carte in giapponese nel GCC Pokémon Pocket

Il primo passo per avere, con il gioco in italiano, le carte in giapponese è cambiare la lingua dell'intera applicazione. Per farlo seguite questa sequenza di schermate: Menu (le tre righe in basso a destra)>>Altro (l'ingranaggio in fondo)>>Impostazioni (l'ingranaggio in cima)>> Selezione lingua (la sesta voce di selezione del menù, subito sotto l'interruttore per la vibrazione >> giapponese (il primo set di ideogrammi). A questo punto il gioco si riavvierà e sarà tutto in giapponese.

Rimettendo il gioco in italiano, le carte che avete sbustato quando erano in giapponese resteranno in giapponese

Ora dovrete aprire delle bustine (vi consigliamo di tenere da parte un po' di clessidre prima di provare) e tutte le carte che troverete saranno aggiunte alla vostra collezione in giapponese. Se trovate carte che non avevate mai sbustato, anche l'anteprima nelle vostre collezioni sarà in giapponese, se, invece, trovate dei doppioni di Mostri Portatili che avete già, dovrete andare nella galleria per ispezionare individualmente le carte doppie e trovare quelle in altre lingue. Per tornare al menù italiano vi basterà seguire le istruzioni riportate sopra usando non le scritte ma le icone, una volta selezionato il menù lingua l'opzione Italiano sarà scritta in caratteri latini.

Se nel corso di una lotta online incrociate un giocatore giapponese, poi, ricordatevi di chiedergli l'amicizia. Quando entrerà nella vostra lista amici potreste trovarvi nella Pesca Misteriosa un pacchetto aperto da lui proprio con le carte in giapponese. Chi sperava di sfoggiare le sue preziose carte nipponiche in battaglia, ci dispiace dirvelo, ma il gioco non ve lo permetterà.

Una volta che il gioco sarà in giapponese e avrete fatto le vostre sbustate, usate questa voce del menù per rimettere il gioco in italiano

Potrete, invece, inserirle nei raccoglitori e nelle bacheche per mettere in mostra le vostre sbustate più fortunate. Non dimenticate di cliccare l'icona in alto a sinistra sia nelle bacheche sia nei raccoglitori per scegliere quale di quelli che avete creato sarà nella vostra homepage e quindi visibile agli altri giocatori.