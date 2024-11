GCC Pokémon Pocket: come ottenere Mew

Il GCC Pokémon Pocket ha da poco fatto il suo debutto sugli smartphone iOS e Android di tutto il mondo con lui più di 200 nuove carte pensate appositamente per il suo formato di lotta e collezionismo. Una di queste carte, però, non solo non compare nell'elenco completo, ma la sfida per ottenerla non viene visualizzata finché non è stata completata. Parliamo della carta immersiva di Mew che, nello spirito del Pokémon che rappresenta, è una delle più rare disponibili nel gioco.

Avere la carta di Mew nel GCC Pokémon Pocket è il meritato riconoscimento dei collezionisti più dediti, perché per ottenerla bisogna aprire parecchi pacchetti ed essere oculati nella gestione delle risorse. In questa breve guida vi spiegheremo i requisiti per sbloccare la carta di Mew nel GCC Pokémon Pocket e come utilizzare le varie meccaniche del gioco per raggiungerli ottenendo così lo sfuggente pokémon iconico della prima generazione.