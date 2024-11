I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di novembre sono disponibili, ricordiamo quali sono

I giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di novembre sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony, che dunque da ora possono riscattarli e aggiungerli alla propria libreria digitale. Se vi siete persi l'annuncio della settimana scorsa, riepiloghiamo velocemente i titoli di questo mese, che potrete riscattare entro il 3 dicembre:

Una panoramica dei nuovi giochi del PlayStation Plus di novembre

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged è il nuovo capitolo della serie racing arcade di Milestone basata sulle celebre macchinine della Mattel. Nel seguito troveremo oltre 130 veicoli, inclusi per la prima volta anche moto e ATV, nuove ambientazioni e novità sul fronte del gameplay, come le abilità schivata e salto che i giocatori potranno sfruttare per avere la meglio sugli avversari. Anche la carriera è stata potenziata con l'introduzione di una storia incentrata su quattro protagonisti differenti ed è stato aggiunto un editor dei tracciati, che poi sarà possibile salvare e condividere con altri utenti. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged.

Proseguiamo con Ghostwire: Tokyo, un action adventure in prima persona realizzato da Tango Gameworks che mescola elementi horror realizzato da Tango Gameworks che ci catapulta in una Tokyo invasa da forze soprannaturali ispirate agli yokai del folklore giapponese. Il gioco segue le vicende del protagonista Akito, che viene posseduto da uno spirito chiamato KK, che gli conferisce abilità speciali in grado di combattere le entità malvagi e svelare il mistero dietro la sparizione della popolazione della città. Ecco la nostra recensione.

Concludiamo con una novità assoluta disponibile dal giorno uno su PlayStation Plus, ovvero Death Note Killer Within. Basato sul celebre manga e anime di Tsugumi Ōba e Takeshi Obata, si tratta di un gioco multiplayer di deduzione sociale, che vede dieci giocatori divisi in due team: da una parte abbiamo i seguaci di Light Yagami che devono eliminare L, dall'altra il team guidato da questo super detective che devono scovare e arrestare il serial killer dai poteri soprannatura Kira e mettere sotto sicurezza il Death Note.

