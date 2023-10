Non sappiamo quanto sia rimasto della vecchia Graffiti negli attuali uffici di Milano, ma quel compito è stato portato a termine in maniera brillante con l'originale Hot Wheels Unleashed: un prodotto semplice ma accattivante, che si è rivelato capace di totalizzare vendite per oltre due milioni di copie .

Struttura: arrivano le novità

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, un rettilineo a tutta velocità

Uno story mode discretamente ricco, un set di modalità veloci, un multiplayer sia in locale che online e gli immancabili editor: l'offerta di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged sul piano dei contenuti ricorda molto quella degli esordi, ma bastano pochi minuti per rendersi conto che le novità sono numerose e spaziano all'interno di diverse categorie.

Partiamo appunto da Hot Wheels Creature Rampage, la nuova campagna per giocatore singolo che riprende l'idea del tabellone alla "Gioco dell'Oca" per coinvolgerci in una serie di gare che però stavolta sono finalizzate all'eliminazione di pericolose creature, appunto; accompagnate da sequenze in stile fumetto, doppiate in italiano, in cui una coppia di personaggi mette in scena siparietti degni di un cartone animato anni '90.

I due eroi, un ragazzo e una ragazza, possono contare sull'aiuto di un robot e di uno scienziato che ha inventato un dispositivo di miniaturizzazione. Proprio questo apparecchio rappresenta la chiave per sventare la minaccia di un'orda di creature gigantesche, che vengono in tal modo miniaturizzate e finiscono per diventare i mostri tipici di alcune piste Hot Wheels.

Rimpiccioliti anch'essi, i protagonisti della storia salgono a bordo delle loro automobiline e sfrecciano a tutta velocità, con l'obiettivo di completare delle corse (gareggiando contro chi? Non è dato saperlo) e arrivare quindi al confronto con le creature, all'interno di entusiasmanti combattimenti coi boss in cui bisogna centrare determinati oggetti con l'auto per infliggere danni al mostro di turno.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, una delle creature della modalità storia

Pur nella sua cartoonesca ingenuità, Creature Rampage rappresenta senza dubbio il fulcro dell'esperienza di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged e mette in campo tutte le stipulazioni disponibili, svelando ben presto le novità introdotte per il gioco anche da questo punto di vista. Le gare a eliminazione, ad esempio, oppure quelle a tappe in cui bisogna individuare e raggiungere di volta in volta dei checkpoint.

Sono insomma aumentate le tipologie di evento rispetto al primo episodio, così come il parco vetture, che ha visto per questo sequel l'introduzione di tre categorie inedite (moto, quad e monster truck) che però non ci hanno colpito particolarmente: le due ruote hanno in pista un comportamento fin troppo simile alle normali auto, mentre i monster truck sono lenti ma meno stabili di quanto sperassimo.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, l'acquisto di nuove automobiline nasconde tante chicche

L'aspetto collezionistico, già presente nell'originale Hot Wheels Unleashed, viene ribadito nel nuovo capitolo attraverso il negozio tramite cui acquistare le tantissime automobiline disponibili, in bella mostra nella loro confezione, e ulteriormente impreziosito dal completamento di obiettivi che portano con sé ricompense estetiche utili a personalizzare il nostro profilo.

Dopodiché ci sono gli immancabili editor: quelli per le livree e gli adesivi, che utilizzano meccanismi del tutto simili alle soluzioni che Milestone ha adottato per i suoi giochi di guida tradizionali; e naturalmente il Track Builder, ancora più potente e versatile rispetto al passato, con tantissimi oggetti e opzioni che potremo utilizzare per creare i nostri tracciati ideali, condividendoli poi con la community.