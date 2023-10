Minecraft Star Wars: Path of the Jedi: data d'uscita ufficiale del DLC annunciata

Il DLC Minecraft Star Wars: Path of the Jedi ha una data d'uscita ufficiale: il 7 novembre 2023 . Si tratta di una nuova avventura narrativa cotruita all'interno di Minecraft, in cui il giocatore asssume il ruolo di un Padawan, sostanzialmente un allievo Jedi, che deve costruirsi il suo droide, personalizzare la sua spada laser e affrontare diverse missioni in diversi luoghi della galassia lontana lontana per diventare un cavaliere Jedi.

Il trailer

Il filmato mostra che in Minecraft Star Wars: Path of the Jedi si potranno incontrare anche alcuni dei personaggi storici della serie Star Wars, come Yoda e Mace Windu.

Nel filmato possiamo anche vedere alcuni dei luoghi visitabili nel DLC, ricostruiti ovviamente in stile Minecraft, come Coruscant e Kamino. Si vedono inoltre altri personaggi: Ahsoka Tano, il Generale Grievous e Obi-Wan Kenobi.

Il DLC Path of the Jedi richiede l'ultima versione di Minecraft: Bedrock Edition. Chi acquisterà il DLC riceverà un maglietta di R2-D2 in gioco. La promozione durerà fino al 7 dicembre 2023.

Nella stessa occasione Mojang ha annunciato che Minecraft ha venduto più di 300 milioni di copie.