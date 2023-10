Minecraft ha venduto più di 300 milioni di copie

Durante una live, Helen Chiang, il capo di Mojang, ha annunciato vendite per più di 300 milioni di copie per Minecraft , una quantità davvero impressionante, considerando che l'ultimo aggiornamento ufficiale del 2021 parlava di 238 milioni di copie. Nel giro di due anni sono state vendute 60 milioni di copie in più.

Il gioco più venduto di sempre?

Minecraft continua a vendere

La Chiang ha toccato l'argomento parlando del 15° anniversario del gioco, che cadrà a maggio 2024: "Con l'approssimarsi del 15° anniversario, Minecraft rimane uno dei giochi più venduti di sempre, con più di 300 milioni di copie vendute, un risultato che nessuno avrebbe sognato quando abbiamo piazzato i nostri primi blocchi."

La Chiang ha proseguito ringraziando la comunità, che ha aiutato a plasmare il gioco com'è oggi e sarà la chiave per come sarà in futuro. "Non vediamo l'ora di condividere i nuovi contenuti ed esperienze dei prossimi anni."

Ispirato a Dwarf Fortress e sul mercato da maggio 2009, Minecraft è disponibile per praticamente tutte le maggiori piattaforme da gioco. La prima versione fu quella PC, quindi arrivò su sistemi iOS e Android, espandendosi poi su console. Si tratta di un fenomeno globale che nessuno nel mondo dei videogiochi può ignorare.