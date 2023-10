Counter-Strike 2: il VAC ha bannato alcuni giocatori per una caratteristica delle schede Radeon

Giocatori inconsapevoli

Valve ha spiegato con un post su X che negli ultimi driver delle schede Radeon è stata attivata l'opzione Anti-Lag/+ per Counter-Strike 2, che modifica il codice di gioco per ottimizzare le performance. Il risultato è che il VAC la individua come un cheat, bannando il malcapitato di turno.

Naturalmente i giocatori di Counter-Strike 2 non l'hanno presa affatto bene, soprattutto quelli che si sono ritrovati bannati senza fare nulla di male. AMD è quindi finita sotto accusa per aver pubblicato l'aggiornamento senza comunicare in anticipo la novità a Valve, che di suo non ha potuto fare niente per evitare i ban, considerando che il VAC agisce autonomamente.

I driver incriminati sono gli AMD 23.10.1. Quindi, se possedete una scheda Radeon della serie 7000 e volete giocare a Counter-Strike 2, evitate accuratamente di installarli. Se invece li avete già installati, tornate alla vecchia versione, la 23.9.3.

Nel frattempo Valve ha annunciato che gli utenti bannati a causa dei nuovi driver saranno reintegrati quando AMD avrà ripristinato i precedenti. In ogni caso, nessuno dovrebbe avere conseguenze a lungo termine per la situazione.

Insomma, i nuovi driver di AMD, pubblicizzati proprio come la chiave per eliminare il lag da Counter-Strike 2, sono stati invere forieri di grossi problemi con il titolo di Valve. Ironia della sorte. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione.