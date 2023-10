Valve dev'esserne certa, perché ha rimesso in gioco gran parte delle conquiste raggiunte dal suo leggendario sparatutto, con l'unico intento di proiettarne le fortune verso il futuro. Incuriositi da questa grandiosa scommessa, ci siamo immersi per svariate ore tra le mappe e le modalità del gioco, e siamo pronti a raccontarvi tutte le nostre impressioni in questa recensione di Counter-Strike 2 .

Il suo successo è qualcosa che trascende le dinamiche tradizionali del mercato perché, mentre altre storiche serie di sparatutto si sono trovate a contorcersi sotto la necessità di dover rivedere le loro formule per rimanere al passo dei gusti di un pubblico in costante evoluzione, Counter-Strike è sempre rimasto fedele a sé stesso, scivolando anche nell'anacronismo, ma raggiungendo infine il nirvana della perfezione assoluta.

Arrivato improvvisamente su Steam in una fresca serata settembrina, accompagnato da una collana di teaser che lasciavano pochissimo spazio all'immaginazione, Counter-Strike 2 ha fatto ufficialmente il suo esordio sulla piattaforma di Valve la scorsa settimana, racimolando stabilmente quasi un milione di giocatori simultanei per tutto il weekend, un numero impressionante, ma che non dovrebbe in qualche modo sorprendere, considerato di chi stiamo parlando. Il gioco è l'erede di Counter-Strike: Global Offensive , lo sparatutto free-to-play che negli ultimi dieci anni non ha ammesso alcun genere di concorrenza ai vertici delle classifiche di Steam, e la cui popolarità non accenna a tramontare, nonostante lo scorrere del tempo.

Un restauro ai contenuti di Global Offensive

Il passaggio al Source 2 ha reso Counter-Strike 2 quasi irriconoscibile

Diamo per scontato che siano informazioni ben note - del resto il gioco è stato in beta per abbastanza settimane da dare modo alla community di riceverne un corposo assaggio - ma troviamo possa essere prezioso soffermarci per un istante su cosa sia, in effetti, questo Counter-Strike 2, anche perché il nome scelto da Valve potrebbe fuorviare. Non abbiamo a che fare con uno sparatutto inedito, un vero successore di Global Offensive, ma piuttosto con un corposissimo aggiornamento gratuito di quella stessa esperienza, volto semplicemente ad aggiornarla al motore Source 2, l'engine che l'azienda ha utilizzato per i suoi ultimi progetti, compreso Half-Life: Alyx.

Una transizione del genere porta con sé un'interminabile serie di sfide, ecco perché almeno sul fronte dei contenuti Valve ha scelto di rispettare il materiale originale senza proporre alcuna novità di sorta. Ogni mappa, modalità o arma presenti in Counter-Strike 2 proviene da Global Offensive, eppure non c'è un singolo elemento del gioco che non abbia vissuto un profondo restauro, un processo di meticolosa raffinazione che ha portato lo sparatutto di Valve allo stato dell'arte, come se non fosse sufficientemente perfetto in partenza.

Le mappe di Counter-Strike 2 sono le stesse di sempre, ma con un look nuovo di zecca

Le mappe presentano ovviamente lo stesso identico design che i giocatori hanno memorizzato in migliaia di ore di gioco, ma l'impatto visivo è impressionante, grazie a delle texture finalmente al passo coi tempi e a un'illuminazione coerente con il contesto dell'ambientazione, che adesso è in grado di proiettare ombre dinamiche a partire dai modelli dei personaggi. Dal punto di vista cromatico le mappe sono un po' più sature che in passato e tendono ad offrire un colpo d'occhio molto più arcade, ma la cosa influisce direttamente sulla visibilità, mai così limpida. Le texture sono più precise, spigoli e angoli non prestano il fianco ad alcuna ambiguità, e tutte le imperfezioni che gli utenti avevano imparato a sfruttare sono state limate, in modo da rendere ogni sparatoria più equilibrata possibile.

Curiosamente, non proprio tutto è stato conservato nel passaggio a Counter-Strike 2, dato che mancano diverse mappe all'appello, oltre a tutte le modalità di gioco più accessibili come Arms Race, una delle favorite della comunità. Il pacchetto attuale comprende 10 ambientazioni, la playlist competitiva, quella Wingman (Braccio Destro, 2 vs 2), la non classificata e la modalità deathmatch, un po' troppo poco per quella che avrebbe dovuto essere una diretta evoluzione di Global Offensive. Il gioco però è appena sbarcato su Steam, quindi non ci sentiamo di essere troppo severi sotto questo aspetto. Se conosciamo Valve, già a partire dai prossimi mesi tutto tornerà al proprio posto, per la felicità dei giocatori.