Marvel's Spider-Man 2 include un'opzione per rendere più difficile dondolare tra i grattacieli

Rispondendo a un fan su Twitter, Stevenson ha detto che Swing Assistance non fa parte della vasta gamma di opzioni di accessibilità che rendono più semplice Marvel's Spider-Man 2, ma consente invece di rendere il gioco più impegnativo , se lo si desidera. Per impostazione predefinita, l'assistenza allo swing sarà impostata sul livello 10, il più alto possibile, ma se i giocatori desiderano meno assistenza e vogliono che lo swing richieda più abilità e precisione, avranno la possibilità di abbassare il livello di assistenza a piacimento.

Insomniac Games ha recentemente confermato che Marvel's Spider-Man 2 conterrà una nuova opzione chiamata "Swing Steering assist", che permetterà ai giocatori di personalizzare il livello di aiuto con le fasi di "dondolio" con la ragnatela tra i grattacieli di New York. In seguito, il direttore della community James Stevenson ha anche offerto una breve spiegazione su cosa farà esattamente questa funzione.

Marvel's Spider-Man 2, maggiormente personalizzabile per chi ama la sfida

Marvel's Spider-Man 2 permetterà di dondolare e planare

È importante notare che in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales non vi era l'opzione per cambiare la "difficoltà" del dondolio con la ragnatela e questa era identica a quello che nel seguito è considerato il livello di aiuto 10 su 10.

Insomniac ha anche confermato in precedenza che Marvel's Spider-Man 2 offrirà ai giocatori la possibilità di attivare i danni da caduta, quindi è chiaro che coloro che desiderano un'esperienza più impegnativa e incentrata su un gameplay basato sull'abilità avranno la possibilità di personalizzare il gioco in tale direzione.