Final Fantasy 14: per la prima volta qualcuno ha ottenuto tutti i 2.751 obiettivi

I 2.751 obiettivi di Final Fantasy 14 includono il completamento di tutti e cinque i raid finali - considerati i compiti più difficili del gioco - e la partecipazione a migliaia di dungeon, raid, cacce e modalità PvP con diverse classi. Come se non bastasse, il giocatore è riuscito a ottenere ogni singola arma reliquia in tutte le espansioni, un'impresa che richiede una grandissima quantità di tempo.

Nel corso degli anni Final Fantasy 14 ha accumulato una lunga serie di obiettivi interni al videogioco: per la precisione parliamo di 2.751 . Alcuni sono semplici - completare la storia, aumentare di livello alcune classi, partecipare a un evento - ma altri richiedono centinaia e centinaia di ore o anche anni per essere completati. Ad oggi, infatti, nessuno aveva completato il 100% degli obiettivi del gioco. Qualcuno però ora ce l'ha fatta.

Altri giocatori sono vicini a questa impresa in Final Fantasy 14

Final Fantasy 14 richiede una quantità di tempo notevole per il 100%

Lalachievements non tiene traccia degli obiettivi che non possono più essere ottenuti, come quelli degli eventi stagionali e quelli che sono stati abbandonati a causa della rielaborazione della storia o dei dungeon. È possibile quindi che il giocatore non abbia ottenuto degli obiettivi ora non più ottenibili, ma in ogni caso si tratta di un risultato incredibile.

Il secondo posto nella classifica di Lalachievement non è inoltre così lontano, con solo due obiettivi necessari per il 100%: uno per il raid finale e uno per aver ottenuto 1.000 vittorie in PvP sotto una certa fazione.

