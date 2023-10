Sonic Frontiers, i giocatori criticano l'ultimo DLC gratuito: troppo difficile e frustrante

Insomma, i contenuti sulla carta non mancano, tuttavia in molti si stanno lamentando del livello di difficoltà, ritenuto il più alto di tutto il gioco se non di tutta la storia del porcospino blu. In particolare viene puntato il dito verso alcune sfide che richiedono di scalare una torre gigantesca che richiedono una precisione millimetrica e non includono alcun chekpoint, e una modalità boss rush che richiede di affrontare tutti i boss del gioco senza farsi colpire neppure una volta.

Il contenuto aggiuntivo introduce nuovi contenuti della storia , missioni e altro ancora. Inoltre, i giocatori possono vestire i panni di Tails, Knuckles o Ami per la prima volta in Frontiers, ognuno caratterizzato da poteri e abilità unici.

Le lamentele dei giocatori

Il problema per molti utenti è che il completamento del DLC è un requisito necessario per vedere il finale alternativo di Sonic Frontiers, da qui anche la grande frustrazione per il non riuscire a completare le nuove sfide.

Altri giocatori affermano che l'elevato tasso di sfida dei nuovi contenuti è una risposta esagerata del Sonic Team alle critiche mosse al lancio di Sonic Frontiers sul fatto che il gioco era troppo facile.

"Ho l'impressione che si siano accorti delle lamentele per l'eccessiva facilità e abbiano esagerato con le correzioni", ha detto l'utente BakonBitz. "Sonic non è mai stato così difficile, nemmeno nei giochi più rotti".

L'utente Dusty128 si è detto d'accordo, suggerendo che il Sonic Team ha reso il DLC così difficile "perché hanno ascoltato gli idioti masochisti che si lamentavano della 'mancanza di difficoltà' e di conseguenza hanno esagerato con le correzioni".

"Di solito non lo dico, ma questa è una delle volte in cui vorrei che gli sviluppatori non ascoltassero tutto ciò che dicono i fan e realizzassero il dlc allo stesso livello di difficoltà del gioco base", ha aggiunto.

Avete provato i nuovi contenuti di The Final Horizon di Sonic Frontiers? Siete d'accordo sulle critiche mosse al livello di sfida?