The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, KFC ha creato una gara speedrun a tema: ecco chi ha vinto

La divisione spagnola di KFC ha creato una competizione di speedrunning di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a tema con la catena di fast food e ha creato un premio a forma di coscia di pollo d'oro che è stato valutato 11.000 euro.

La gara consisteva nel raggiungere il Bedrock Bistro in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, parlare con il Goron di nome Gomo - che assomiglia al fondatore di KFC Colonel Sanders - e recuperare una serie di ingredienti per una ricetta: una coscia di volatile, dell'olio e 11 oggetti tra spezie ed erbe da usare per cucinare. La scelta è un riferimento alla misteriosa ricetta di KFC che comprende 11 erbe e spezie per condire il proprio pollo. Il giocatore doveva poi cucinare tutti gli ingredienti per vincere.

Il Goron di nome Gomo in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tra le regole era compreso il fatto che non si potevano usare glitch di alcun tipo, non era possibile acquistare ingredienti a parte l'olio ed era possibile usare il teletrasporto.