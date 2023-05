The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom finito in meno di 60 minuti da uno speedrunner

Continuano a migliorare i record degli speedrunner su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con il nuovo risultato maggiore proveniente da Zdi6923, che è riuscito a completare il gioco in meno di un'ora, in quella che sembra essere la prima impresa a raggiungere tale traguardo.

In precedenza, abbiamo visto uno speedrunner completare il gioco in 94 minuti, ma in questo caso si arriva all'ora, per la prima volta finora. D'altra parte, Zdi6923 è uno speedrunner di una certa esperienza, dunque non stupisce più di tanto che sia riuscito in tale impresa.

Nel caso siate interessati, potete vedere il video completo della sua missione a questo indirizzo, evitando di riportarlo in maniera esplicita in questa pagina. Il filmato rappresenta infatti, ovviamente, numerosi spoiler visto che condensa tutto il gioco in poco meno di un'ora.

In base a quanto ne sappiamo, questo dovrebbe essere attualmente il record di completamento più veloce in assoluto per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma non dubitiamo che arriverà tra non molto qualcuno in grado di fare ancora meglio, visto la sfida è praticamente appena iniziata.

Per quanto riguarda invece coloro che affrontano il gioco in maniera più tradizionale, vi rimandiamo alla guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno strumento particolarmente utile per orientarsi nel gioco su Nintendo Switch.