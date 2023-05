Konami ha confermato che Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riutilizza gli stessi dialoghi dell'originale Metal Gear Solid 3, senza apportare dunque alcuna variazione all'audio su tale fronte, chiarendo un aspetto che era già emerso nel comunicato iniziale.

In questo si leggeva infatti che in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater troviamo "il cast originale di doppiatori", ma questo poteva far pensare a una nuova registrazione dei dialoghi utilizzando i medesimi attori dell'originale, tra i quali l'iconico David Hayter nel ruolo di Solid Snake, ma in verità si tratta proprio di un riciclo totale del materiale originale.

Il responsabile delle comunicazioni per Konami in America, Tommy Williams, ha confermato a The Verge che il remake utilizzerà semplicemente gli stessi dialoghi ascoltati nell'originale Metal Gear Solid 3, senza alcuna variazione. Dunque non si tratta di un nuovo lavoro effettuato con i doppiatori originali, ma della semplice trasposizione dei dialoghi già registrati in un nuovo gioco.

Per il resto, abbiamo visto che gli sviluppatori di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sono parte del team originale oltre a Virtuos, con Hideo Kojima che non è assolutamente coinvolto nel progetto in nessun modo. Nei giorni scorsi, Konami ha esaltato la nuova giungla del remake, che dovrebbe portare a un nuovo livello di immersione per i giocatori.