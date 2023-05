Genshin Impact: la build migliore per Kazuha, armi, manufatti e team

Kazuha attualmente è uno dei personaggi definibili come "support" o "sub DPS" migliori di Genshin Impact ed è in grado di incrementare il potenziale offensivo di tutta la squadra principalmente grazie al set "Cacciatrice Smeraldo", che riduce le resistenze elementali dei nemici, e una delle sue abilità passive che accresce i danni elementali della squadra. Inoltre, può raggruppare velocemente i nemici e anche preso singolarmente è in grado di infliggere ottimi danni con la giusta build.

Kaedehara Kazuha è uno dei personaggi 5 stelle più gettonati di Genshin Impact nonché uno dei migliori in assoluto tra quelli di elemento Anemo. In questa guida faremo una panoramica delle sua abilità e vi spiegheremo qual è a nostro avviso la build migliori , con consigli su armi, artefatti e statistiche.

Panoramica Abilità e priorità dei Talenti

Il campo del Turbinio d'Autunno cambia in base all'elemento assorbito. Fonte dell'immagine: KyoStinV

L'abilità elementale di Kazuha, "Chihayaburu" è fondamentalmente un potente attacco AoE (ad area) in due fasi. Inizialmente il personaggio balza in aria risucchiando verso di sé i nemici nelle vicinanze e infliggendo danni AoE di elemento Anemo. Una volta in aria, il personaggio può eseguire un attacco in picchiata, che causa danni elementali in un'ampia area e crea un vortice che attira i nemici. Questa abilità ha due varianti, a seconda di quanto tenete premuto il pulsante per l'attivazione. Con una semplice pressione il balzo di Kazuha, il raggio d'azione e i danni complessivi saranno inferiori, ma in compenso lo sarà anche il tempo di ricarica. Tenendo premuto invece aumentano di molto i danni e portata, ma il cooldown passa da 6 a 9 secondi.

Questa abilità diventa ancora più letale quando entra in gioco il talento passivo "Tecnica di spada Soumon". Se nella prima fase dell'attacco il Chihayaburu entra in contatto con l'elemento Hydro, Pyro, Cryo o Electro (ad esempio quando applicato ai nemici oppure l'erba in fiamme), Kazuha assorbe questo elemento infliggendo danni extra dello stesso tipo pari al 200% del suo ATT quando esegue l'attacco in picchiata.

Attivando il Tripudio Elementale, "Fendente di Kazuha", il personaggio sferra un attacco Anemo AoE e crea un "Turbine d'Autunno", che infligge danni a intervalli regolari per 8 secondi a tutti i nemici nel suo raggio d'azione. Se questo campo elementale entra in contatto con Hydro, Pyro, Cryo o Electro, questo verrà assorbito causando danni aggiuntivi dello stesso tipo per tutta la durata dell'abilità.

Un altro aspetto fondamentale di Kazuha è la passiva "Poesia di Fuubutsu", che dopo aver innescato una reazione di Turbinio (Anemo + Hydro / Pyro / Cryo / Electro) elargisce a tutta la squadra un bonus all'elemento assorbito dalla reazione pari allo 0,04% della sua Maestria Elementale che dura 8 secondi. Ad esempio con 700 punti l'incremento sarà di ben il 28%, quindi parliamo di un bonus davvero sfizioso.

In generale la Maestria Elementale è l'attributo che dovrete pompare di più in assoluto anche per aumentare i danni complessivi di Kazuha, dato che praticamente ogni attacco crea reazioni Turbinio, che scalano esclusivamente su questa statistica e il livello del personaggio, ignorando invece ATT, Tasso di / Danno da CRIT e il livello dell'abilità.

Per quanto riguarda la priorità di sviluppo dei Talenti, vi suggeriamo di investire dapprima sul Tripudio Elementale, seguiti a pari merito dall'abilità elementale e gli attacchi normali per potenziare l'attacco in picchiata.