Genshin Impact: la build migliore per Yelan

Una peculiarità di Yelan che vi consigliamo di tenere a mente è che il suo kit di abilità offensive scala in percentuale sugli HP massimi del personaggio, rendendo la statistica ATK quasi del tutto trascurabile. Da questo punto di vista il talento passivo "Turn Control" è una manna dal cielo, dato che aumenta del 6%/12%/18%/30% gli HP massimi di Yelan in base al numero di personaggi con elementi differenti nel party.

L'Elemental Burst di Yelan ha un'ottima sinergia con i personaggi che sfruttano molto gli attacchi standard (Yoimiya, Hu Tao, Ayato, giusto per fare qualche esempio) o nei team che si affidano alle reazioni elementali. Il lato negativo è l' elevato quantitativo di energia richiesto (70 punti) che per forza di cose richiede investimenti importanti nella statistica Energy Recharge per assicurarsi di poterla utilizzare ad ogni rotazione.

L'Elemental Skill causa un buon quantitativo di danni e ha due modalità di attivazione: nella versione base Yelan esegue un rapido scatto in avanti, colpendo con un'esplosione d'acqua tutti i bersagli sulla traiettoria, mentre tenendo premuto il pulsante lo scatto durerà più a lungo e potrete muovervi liberamente per "marcare" più bersagli. La parte più importante del kit del personaggio è senza dubbio l' Elemental Burst : una volta attivata per 15 secondi gli attacchi standard di tutta la squadra generano tre colpi Hydro aggiuntivi che causano danni ingenti al malcapitato di turno. Non solo, una volta sbloccato il relativo talento passivo, l'Elemental Burst di Yelan garantisce un buff ai danni inflitti dal personaggio attivo dell'1% e che aumenta di un ulteriore 3,5% ogni secondo per tutta la durata dell'abilità.

Yelan è un personaggio Hydro di rarità 5 stelle che si presta perfettamente al ruolo di sub-DPS off-field , sfruttando l'Elemental Burst per fare danno e al tempo stesso potenziare i compagni di squadra attivi mentre non è in campo. Per certi versi possiamo considerarla una "Xingqiu sotto steroidi", con un potenziale offensivo maggiore, ma un'applicazione dell'elemento Hydro leggermente inconsistente.

Con la versione 2.7 Genshin Impact ha aggiunto ai propri ranghi Yelan, un'unità 5 stelle che sfrutta l'elemento Hydro e che sta già riscuotendo grande successo tra i giocatori dell'action RPG di Hoyoverse. In questa guida vi spiegheremo qual è, a nostro avviso, la build migliore per Yelan , facendo una panoramica delle armi e i set di Artifact più forti e su quali statistiche conviene puntare.

Le armi migliori per Yelan

L'arma migliore per Yelan è senza dubbio "Aqua Simulacra", il nuovo arco rarità 5 stelle creato su misura per il personaggio. Non solo offre un elevato incremento del Crit DMG (+88,2% una volta potenziato al massimo) ma gli effetti secondari sono eccezionali e si sposano perfettamente con le caratteristiche e le abilità di Yelan: un bonus fisso del 16% agli HP e un bonus ai danni del 20% quando sono presenti nemici nelle vicinanze, anche quando Yelan non è il personaggio attivo.

Un'altra ottima opzione è l'"Elegy for the End". Parliamo sempre di un arco 5 stelle ma in questo caso la statistica aggiuntiva è l'Energy Recharge (+55,1%), che male non fa, come abbiamo spiegato in precedenza. L'effetto secondario garantisce un bonus fisso di 60 punti di Elemental Mastery a cui si aggiunge un altro bonus di 100 punti di Elemental Mastery e +20% di ATK per tutta la squadra una volta ottenuti 4 sigilli (uno ogni volta che l'Elemental Skill o Burst va a segno).

Detto questo le armi 5 stelle richiedono investimenti ingenti in termini di Primogem, ma fortunatamente non mancano delle valide alternative 4 stelle, ben più abbordabili. La nostra opzione preferita è il "Favonius Warbow" che garantisce ben +61,3% all'Energy Recharge, mentre l'effetto secondario permette di generare particelle elementali mandano a segno un colpo critico, che velocizzano il ripristino punti energia per Yelan o per gli altri personaggi.

Un'altra valida alternativa è il "Fading Twilight", l'arco 4 stelle ottenibile con l'evento Perilous Trail della versione 2.7 di Genshin Impact. Portare al massimo il Refinement Rank di quest'arma è piuttosto semplice e offre un discreto bonus all'Energy Recharge (+30,6%), ma il suo vero punto di forza è l'abilità passiva, che garantisce un bonus variabile (12%/20%/28%) ai danni inflitti, anche quando l'utilizzatore non è in campo, cosa che si sposa perfettamente con l'Elemental Burst di Yelan.

In realtà di opzioni free-to-play valide per Yelan ce ne sono davvero tantissime e potremmo continuare ancora a lungo volendo. Citiamo velocemente il "Sacrificial Bow" che oltre a un bonus del 30,6% all'Energy Recharge garantisce una probabilità (tra il 40 e l'80%) di utilizzare di resettare immediatamente il tempo di ricarica dell'Elemental Skill, mentre se siete in cerca di un'opzione davvero a basso budget, l'arco 3 stelle "Recurve Bow" fa al caso vostro, dato che aumenta gli HP del 46,9% e la bassa statistica di Attacco non influisce sui danni potenziali di Yelan.