Fortnite Capitolo 3, Stagione 3: In Sintonia, due trailer presentano le novità

Fortnite si rinnova ancora una volta con la Stagione 3 del Capitolo 3, intitolata In Sintonia e presentata con due spettacolari trailer, uno di stampo cinematografico e uno con sequenze di gameplay.

In attesa della partecipazione di Dwayne "The Rock" Johnson al Summer Game Fest per parlare di Fortnite e Black Adam, ecco dunque rivelato il tema della nuova stagione, che consentirà a tutti i giocatori di festeggiare insieme i successi ottenuti finora dal celebre battle royale e rilassarsi... ma fino a quando?

"Nel Capitolo 3 - Stagione 3: In Sintonia, l'isola diventa un'enorme festa", si legge sul sito ufficiale. "Rimbalza di qua e di là allle Cascate di Realtà, sfreccia in sella a varie creature, affronta l'attrazione Stratosfera e divertiti con un nuovo arsenale."

Come si vede nei video, la Stagione 3 introduce un nuovo bioma, le Cascate della Realtà, che includono foreste di funghi e caverne piene di bottino da recuperare. Sono inoltre tornate le girosfere, una vera e propria attrazione del gioco.