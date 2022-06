Super Mario Bros.: gli ombrelli ufficiali ci fanno rivivere il gioco quando piove

Se amate Super Mario Bros., in particolare il gioco per NES, sarete entusiasti di questi ombrelli con licenza ufficiale di Nintendo realizzati da Wpc, con l'intento di farci rivivere i livelli del gioco in caso di pioggia.

Wpc ha ovviamente scelto per il design dei suoi ombrelli quello che, nonostante gli anni passati, rimane il gioco di Mario in assoluto più iconico. Che dire? Si tratta di oggetti davvero particolari, anche molto belli. Prendete ad esempio l'ombrello Underwater Dot, che riprende la grafica del mondo 2-2, con Mario che nuota sull'ombrello. In caso di pioggia, le gocce d'acqua non fanno che rendere più realistico l'effetto voluto dal design, che non per niente è trasparente.

L'ombrello del mondo 2-2

Molto riuscito anche il design Block Border, che mostra Mario correre lungo il classico muro di mattoni, con tanto di Goomba e Koopa.

Mario corre lungo un muro

Ci sono anche dei modelli dal design più grafico, chiamati Logo Text e Character Dot, che prendono vari elementi del gioco, tolgono i colori rendendoli in bianco e nero, per un effetto davvero piacevole.

Questo ombrello ha un design così bello che è quasi un peccato usarlo per ripararsi dalla pioggia

Un altro fantastico design

Infine, Wpc ha pensato anche ai momenti assolati, con due parasole, uno dedicato a Mario e uno a Luigi (versione Super Mario Bros.).

I parasole di Super Mario Bros.

Vediamo qualche altra immagine:

Se vi interessano, gli ombrelli costano 1.980 yen (circa 14€) e i parasole 3.250 yen (circa 23 euro). Li potete ordinare da qui.