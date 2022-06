Apple presenta i nuovi portatili MacBook Air e MacBook Pro con il nuovo chip Apple Silicon M2

Dopo aver trascorso quasi due ore in compagnia virtuale degli ingegneri e rappresentanti Apple, siamo rimasti piacevolmente stupiti dalle novità annunciate durante la WWDC 2022. Tra gli annunci più inaspettati, viste le confuse voci di corridoio su possibili ritardi e problemi di produzione, dobbiamo assolutamente menzionare i nuovi computer portatili MacBook con il rinnovato chip M2 creato da Apple. In seguito al passaggio all'Apple Silicon attraverso la maggior parte della linea computer, Apple è pronta a passare alla seconda generazione di chip. Per inaugurare bene il lancio di questo hardware, Apple ha presentato quindi due nuovi computer che nascondono il chip M2 sotto la scocca: MacBook Air e MacBook Pro. Il modello Air è stato completamente ridisegnato da zero per andare incontro a uno stile più moderno con cornici dello schermo ridotte e con diverse colorazioni mai viste prime. Scoprite insieme a noi tutte le novità riguardanti il chip M2 e i nuovi computer MacBook Air e MacBook Pro appena presentati da Apple alla WWDC 2022.

MacBook Air Il design del nuovo MacBook Air con chip M2 Il nuovo MacBook Air si presenta con un design ereditato dai MacBook Pro di fascia alta. Essendo un modello "Air", Apple ha ridotto al minimo il peso e le dimensioni, per confezionare un prodotto estremamente portatile e facile da trasportare in giro con appena 1,24 Kg. Le cornici attorno al display sono finalmente sparite, grazie anche al debutto dell'ormai classico notch nella parte superiore dove è racchiusa la nuova webcam 1080p. La diagonale dello schermo ha quindi raggiunto dunque i 13,6 pollici, nonostante la forma del computer rimanga praticamente la stesso dello scorso modello con una riduzione del volume pari al 20%. Il pannello scelto da Apple è un Liquid Retina con tecnologia TrueTone. Sul fronte tecnico troviamo il chip M2 del quale parleremo specificatamente nel paragrafo dedicato. Essendo un computer senza ventole, ovvero con un design fanless, il SoC non viene spinto alle sue massime prestazioni ma è comunque in grado di offrire un vantaggio prestazionale del 35% in più rispetto al chip M1. La memoria RAM ora può raggiungere fino a 24 GB e finalmente arriva anche il connettore MagSafe con tanto di ricarica rapida. Quest'ultima permette di raggiungere il 50% di batteria con soli 30 minuti di collegamento all'alimentazione elettrica. Purtroppo per raggiungere tali risultati serve un alimentatore venduto separatamente. L'autonomia e la versatilità di questa macchina sono veramente impareggiabili. Apple garantisce fino a 18 ore di utilizzo con una singola carica. Inoltre il suo essere un computer fanless lo rende completamente muto in termini di rumori generati. Ci sono poi delle nuove colorazioni per un totale di quattro diverse finiture: Mezzanotte, Galassia, Grigio siderale, Argento. Il computer nella configurazione di base parte da 1.529€ con 8 core grafici e 256 GB di memoria per arrivare a 1.879€ nella versione a 10 core grafici e 512 GB di memoria. Principali caratteristiche del nuovo MacBook Air con processore M2 Specifiche tecniche MacBook Air 2022 CPU: 8 core

MacBook Pro Il nuovo MacBook Pro con lo stesso design della scorsa generazione Il nuovo MacBook Pro ripropone il medesimo design del modello già in commercio. Ritroviamo infatti le cornici abbastanza spesse, lo stesso corpo in alluminio, la tastiera e perfino l'ormai obsoleta Touchbar con Touch ID. Quali sono quindi le novità? Essenzialmente solo il nuovo processore racchiuso sotto la scocca. Il vantaggio sostanziale di comprare questo computer da 13" è quello di avere un sistema di raffreddamento ventilato. Questo permette di spingere le prestazioni oltre a quelle dell'Air a parità di processore. In particolare le performance superano del 40% sia in termini di CPU che GPU quelle dello scorso modello con chip M1, creando un gap anche con la rinnovata linea di MacBook Air vista nel paragrafo precedente. Un volume leggermente più spesso permette alla macchina di ospitare una batteria di capienza maggiore per raggiungere un'autonomia di ben 20 ore di utilizzo. Niente MagSafe per questo modello Pro, che però include un alimentatore da 67 W per una ricarica rapida attraverso il cavo USB-C da 2 metri. Il nuovo MacBook Pro con chip M2 viene venduto in due configurazioni a partire da 1.629€ fino ad arrivare a 1.859€. La differenza di prezzo risiede esclusivamente nella memoria interna, perché entrambi i modelli godono di 10 core dedicati per la GPU. Le principali novità del computer MacBook Pro con chip M2 Specifiche tecniche MacBook Pro 2022 CPU: 8 core

