Legend of Mana: The Teardrop Crystal: primo teaser trailer e artwork ufficiale

Square Enix e Warner Bros. Japan hanno pubblicato un teaser trailer di Legend of Mana: The Teardrop Crystal, una serie TV anime annunciata a giugno 2021 e basata sul franchise Legend of Mana. Insieme al video è stato pubblicato anche un artwork ufficiale dedicato, che potete vedere qui di seguito.

L'artwork ufficiale di Legend of Mana: The Teardrop Crystal

La storia di Legend of Mana: The Teardrop Crystal racconta le avventure di Shiloh, un ragazzo che vive vicino alla città di Domina. Shiloh sta vivendo una vita normale, quando una voce inizia a dirli in sogno che ha una missione. Un giorno il ragazzo incontro due Jumi, un'etnia perseguitata per le sue ricchezze, che proprio recentemente sta subendo dei furti in tutto il mondo. Shiloh partirà quindi all'avventura per risolvere il mistero dei gioielli degli Jumi.

Il regista, nonché supervisore della serie è Masato Jinbo (The Rising Of The Shield Hero Season 2, Restaurant to Another World, AzurLane: Slow Ahead! tra i tanti), i bozzetti dei personaggi sono di HACCAN (serie Mana e Zangeki no Reginleiv tra i tanti), mentre il character design è di Tarou Ikegami (Lapis Re:LiGHTS, The Genius Prince's Guide to Raising a Nation Out of Debt e altri). La colonna sonora sarà curata da Yoko Shimomura (Legend of Mana, Kingdom Hearts series, LIVE A LIVE e altri), mentre le animazioni saranno di Graphinica x Yokohama Animation Lab.