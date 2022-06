iOS 16: annunciata la nuova versione del sistema operativo per iPhone con molte funzioni e novità

Noi abbiamo raccolto tutte le novità annunciate da Apple in questo nostro speciale dedicato, così da darvi l'opportunità di scoprire tutto su iOS 16, il nuovo sistema operativo per iPhone.

La conferenza di apertura della WWDC è sempre un evento molto atteso per chi vuole scoprire come si evolverà il software dei dispositivi Apple . Anche quest'anno infatti l'azienda di Cupertino ha scelto proprio questo palco per presentare i nuovi sistemi operativi. Nelle prossime settimane si svolgerà l'ormai tradizionale periodo di beta testing, per poi arrivare al rilascio pubblico del software in autunno. Lo scopo della WWDC è infatti quello di presentare le novità agli sviluppatori, i quali potranno aggiornare le proprie applicazioni, sfruttando le novità e le funzioni della nuova versione del sistema operativo.

Sempre nella schermata di blocco Apple ha deciso di riposizionare le notifiche per organizzare meglio lo spazio sul display. I banner degli avvisi vengono raggruppati nella parte inferiore delle schermo con l'ultima notifica ricevuta messa sempre in cima. L'intelligenza artificiale è in grado di raggruppare in maniera logica le notifiche provenienti dalla stessa applicazione. Inoltre, grazie alle "Attività in tempo reale" è possibile avere nella lockscreen un unico banner di notifica che si aggiorna automaticamente per mostrarci ad esempio un risultato di una partita di calcio in diretta o lo stato di progressione della nostra consegna di Just Eat. L'applicazione Musica invece gode di una schermata di blocco interamente dedicata ad essa, con la possibilità di espandere la cover dell'album in ascolto attraverso tutta la lockscreen.

In iOS 16 Apple permette a tutti gli utenti iPhone di personalizzare la propria schermata di blocco . Finalmente avremo la possibilità di aggiungere i widget appositamente ridisegnati per questa parte dell'interfaccia utente. Con delle semplici gesture è possibile modificare la lockscreen in diversi suoi elementi. Apple ha creato anche una selezione di sfondi preconfezionati in grado di dare qualche spunto per la personalizzazione. L'intelligenza artificiale può creare degli effetti tridimensionali molto carini, separando il soggetto principale dello sfondo dal resto della fotografia. Perfino lo stile dell'orologio, da sempre un elemento intoccabile dell'iPhone, può essere ora personalizzato con diversi font, stili e colori. Inoltre, verranno proposti una serie di filtri da applicare allo sfondo, similmente a quanto accade direttamente nell'applicazione Foto.

La funzione Full immersion introdotta con iOS 15 diventa ora più flessibile e si integra meglio con l'intero sistema operativo. Direttamente dalla schermata di blocco possiamo cambiare lo stato di questa modalità, andando a personalizzare anche la lockscreen stessa. Ad ogni stato può essere associata una schermata di blocco dedicata per limitare le informazioni mostrate anche a telefono bloccato. Inoltre la modalità Full immersion si estende ora anche ai contenuti presenti nelle applicazioni. Ad esempio è possibile nascondere le conversazioni personali dall'applicazione Messaggi, mentre si sta utilizzando lo stato "Lavoro". Allo stesso modo è possibile mostrare solamente le tab lavorative in Safari o anche quelle personali.

Tramite iCloud in iOS 16 è possibile creare una libreria di fotografie condivisa fino a sei persone. Questo permette di raggruppare in un unico luogo le foto scattate da più utenti e renderle accessibili a tutti contemporaneamente in maniera facile e veloce. Ogni utente sarà libero di aderire alla condivisione di gruppo e selezionare manualmente o automaticamente (seguendo anche alcuni suggerimenti dell'intelligenza artificiale) quali foto condividere. Anche le modifiche o l'eliminazione di alcune foto verrà condivisa per mantenere un album collaborativo sempre aggiornato con gli ultimi ritocchi.

Con SharePlay, funzione che permette di guardare in maniera sincronizzata ad esempio un episodio di una serie TV su Netflix, si può ora commentare in tempo reale usando l'applicazione Messaggi.

Apple con iOS 16 ha introdotto tre principali novità nell'applicazione nativa Messaggi a lungo attese dagli utenti. Per prima cosa possiamo modificare un messaggio già inviato, per correggere un eventuale errore in fase di digitazione. Ora è possibile anche eliminare il messaggio entro 15 secondi dall'invio affinché sparisca anche dall'iPhone del destinatario. Infine è possibile marcare le conversazioni come non lette per poterle rileggere in seguito e non perdere nessun messaggio importante.

Anche l'applicazione Mail è diventata più professionale, grazie all'aggiunta di alcuni strumenti e funzioni davvero utili. Ora l'utente può programmare le mail in anticipo e ha la possibilità di annullare l'invio entro qualche secondo dalla pressione dell'apposito tasto. Tramite la funzione "Ricordami dopo" invece, si può impostare un promemoria affinché l'applicazione ci ricordi di rispondere ad una determinata mail successivamente. Infine, Apple ha dedicato parecchie risorse per migliorare ed espandere la funzione di ricerca. Ora è possibile fare delle ricerche avanzate, sfruttando anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale tra le nostre caselle.

L'arrivo del Testo attivo lo scorso anno è stato sicuramente ben accolto. Grazie al Neural Engine il sistema operativo è in grado di riconoscere qualsiasi testo contenuto in una fotografia. Oppure, inquadrando direttamente con la fotocamera una scritta, questa può essere rapidamente copiata e salvata in un qualsiasi editor di testo. Ora in iOS 16 tale funzione è disponibile anche nei video. Basta mettere in pausa la clip e selezionare del testo come se fosse un'immagine statica. Inoltre, grazie alle funzioni rapide, accessibili tramite pochi tap in fase di selezione del testo, è possibile usare il convertitore di valute, di unità di misura o anche il traduttore.

Ricerca visiva , anch'essa introdotta lo scorso anno con iOS 15, permette di riconoscere i soggetti delle foto ed effettuare delle pratiche ricerche sul web. Ora tale funzione è in grado di selezionare e ritagliare automaticamente un soggetto dalla foto per poterlo incollare da qualsiasi altra parte. Ad esempio selezionando il cane che vedete nell'immagine soprastante è possibile ritagliarlo perfettamente seguendo i bordi del suo corpo per incollarlo in un messaggio privo del suo sfondo. Una funzionalità veramente all'avanguardia, frutto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale ottimizzata in iOS 16.

Pay Later

Apple Pay Later su iOS 16

In iOS 16 arriva Apple Pay Later, una funzione di rateizzazione dei pagamenti effettuati con Wallet sui dispositivi Apple. Con questa funzione attiva in fase di pagamento sarà possibile suddividere un conto in quattro rate uguali da pagare nelle successive sei settimane a interessi zero e senza commissioni. La funzione permette di visualizzare, monitorare e rimborsare i pagamenti facilmente tramite l'app Wallet. Apple Pay Later è attivabile ovunque sia supportato Apple Pay, sia nei negozi fisici che online, attualmente esclusivamente con il circuito MasterCard.

All'interno del Wallet in iOS 16 possiamo anche monitorare i nostri ordini effettuati online usando Apple Pay. Se il negoziante decide di implementare tale funzione, potrà fornirci tutti i dettagli sul tracciamento del pacco direttamente sul Wallet. Infine Apple sta cercando di espandere il supporto alle chiavi digitali racchiuse nel Wallet, sia di abitazioni che di veicoli. In questo modo potremo abbandonare le classiche chiavi e usare esclusivamente quelle digitali. In iOS 16 quest'ultime possono essere anche spedite facilmente non solo tramite l'applicazione nativa Messaggi, ma anche con app di terze parti come WhatsApp.