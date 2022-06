iPadOS 16 è ufficiale: ecco tutte le novità e le funzioni del nuovo sistema operativo per iPad

Apple ha annunciato ufficialmente le novità di iPadOS 16, il nuovo sistema operativo in arrivo per dare una marcia in più agli iPad.

Negli ultimi anni Apple sta innegabilmente spingendo parecchio sui propri tablet. Grazie a degli importanti aggiornamenti hardware e una buona dose di marketing, l'iPad è diventato per molti il sostituto del classico personal computer. I nuovi modelli di iPad Air e iPad Pro hanno sotto la scocca un processore M1, al pari di quello presente nei recenti computer Mac. Questo li rende dei dispositivi particolarmente prestanti, che possono far impallidire gran parte dei notebook o altri dispositivi mobili della concorrenza. Vista questa importante crescita sul fronte dell'hardware, molti utenti si aspettavano un'evoluzione parallela anche lato software. Purtroppo fino ad oggi questo non è ancora avvenuto, quindi le speranze che Apple potesse ribaltare le carte in tavola con la WWDC di quest'anno erano più che concrete. Durante l'apertura della World Wide Developers Conference 2022 Apple ha svelato tutte le novità di iPadOS 16, la prossima major release in arrivo su tutti gli iPad compatibili. Le nuove funzioni e applicazioni software annunciati sono veramente numerosi, come ad esempio l'atteso supporto ai monitor esterni, l'arrivo di funzioni professionali ereditate da Mac e molto, molto altro! Volete scoprire tutte le novità, funzioni e caratteristiche di iPadOS 16? Seguiteci in questo nostro speciale dedicato, dove andremo a spiegare per bene cosa ci attende sui nostri tablet Apple quest'autunno, quando il sistema operativo arriverà per tutti gli utenti. Vi ricordiamo inoltre di recuperare le novità di iOS 16 raccolte in questo articolo, perché la maggior parte di esse valgono anche per iPadOS 16.

Stage Manager Stage Manager con monitor esterno su iPadOS 16 Stage Manager rappresenta la vera rivoluzione dell'interfaccia utente per iPad. Finalmente il multitasking è stato completamente ridisegnato per supportare le finestre. Tale funzione è stata presentata prima per macOS per poi arrivare anche su iPad. Per la prima volta su iPad, l'utente può creare un'unica schermata con più finestre di dimensioni diverse sovrapposte, trascinarle lateralmente, o aprire le app dal Dock per raggrupparle, rendendo il multitasking più veloce e flessibile. La finestra dell'app in uso appare in primo piano al centro, mentre le altre app e finestre aperte rimangono sulla sinistra dello schermo, disposte per ordine di apertura. Questa funzione è dedicata esclusivamente agli iPad Air e iPad Pro dotati di chip M1. Solamente questi tablet, a detta di Apple, hanno la potenza sufficiente per gestire un multitasking di questo tipo. Inoltre, è possibile utilizzare dei monitor esterni con risoluzione fino a 6K per sfruttare Stage Manager nella sua massima espressione.

Condivisione e collaborazione Condivisione e collaborazione in iPadOS 16 Con la pandemia globale è diventato sempre più fondamentale collaborare online per il lavoro. Poter condividere, modificare ed interagire in tempo reale sui documenti è sempre stato un notevole vantaggio. Su iPadOS 16 questa funziona arriva in maniera definitiva anche sul tablet Apple. Condividendo un documento su Messaggi, che sia esso un file Pages, Numbers, Note, Promemoria o una finestra di Safari, i destinatari del gruppo potranno interagire in tempo reale sul documento. Inoltre, con pochi click è possibile attivare la chiamata video FaceTime per un'interazione ancora maggiore. Una volta avviata la condivisione vedremo le azioni degli altri utenti e le modifiche apportate in tempo reale. Condividendolo, il documento non verrà copiato, ma lavoreremo tutti insieme sull'originale per mantenere sempre sincronizzate le modifiche. Questa funzionalità approderà anche sulle applicazioni di terze parti, grazie alle apposite API rese disponibili da Apple agli sviluppatori. Presto potremo collaborare su un ampio numero di app, sfruttando direttamente l'ecosistema Apple, senza dover ricorrere ad applicazioni dedicate.

Freeform Foglio collaborativo in Freeform di iPadOS 16 Freeform estende l'idea di condivisione e collaborazione mettendo a disposizione del gruppo di collaboratori uno spazio di lavoro per svolgere del brainstorming e raccogliere facilmente le idee. Ogni membro del gruppo vedrà in tempo reale eventuali modifiche o contenuti aggiunti dagli altri, il tutto in uno spazio di collaborazione ottimale. Su questo foglio di dimensioni infinite, modificabile sia con dei caratteri che con l'uso dell'Apple Pencil, possiamo aggiungere anche file, schemi, immagini, video e qualsiasi altro tipo di documento. Il tutto verrà sincronizzato in tempo reale con il resto del gruppo, permettendo anche una facile comunicazione sia con l'app Messaggi che con FaceTime.

Applicazione Meteo Applicazione Meteo su iPadOS 16 Dopo anni e anni di attesa, Apple ha finalmente deciso di portare l'applicazione nativa Meteo anche su iPad. L'app sfrutta le dimensioni generose dei tablet per mostrare numerose informazioni riguardanti le previsioni meteorologiche. Facendo un tap su un riquadro, esso si espanderà per mostrare maggiori dettagli ad esempio sulle precipitazioni, sulla qualità dell'aria e sulla temperatura. Proprio come accade su iPhone, lo sfondo cambia in maniera dinamica a seconda delle condizioni meteorologiche della città che stiamo prendendo come riferimento.

Funzioni avanzate Stage Manager su iPadOS 16 Con iPadOS 16 Apple vuole avvicinare il sistema operativo per tablet a quello dedicato ai Mac. Per farlo ha introdotto decine di funzionalità avanzate, disponibili in precedenza solamente su macOS. In questo modo iPad avrà veramente delle applicazioni "desktop-class" che non verranno più castrate per la loro natura di app mobile. Tutte le applicazioni native riceveranno dei miglioramenti su questo fronte, ma l'applicazione File ne beneficerà più di tutte. Da anni ormai gli utenti iPad vogliono un'applicazione quanto più simile al Finder disponibile su Mac. iPadOS 16 si avvicina finalmente in tal senso, offrendo un'ampia gamma di comandi, funzioni e possibilità di personalizzazione. Inoltre, all'utente verrà data la possibilità di personalizzare alcuni comandi presenti nelle applicazioni, in modo da adeguare l'interfaccia utente alle proprie esigenze. Infine, Apple permetterà di cambiare la risoluzione dello schermo dell'iPad, rimpicciolendo l'interfaccia grafica per sfruttare la nitidezza del display. In questo modo il testo e gli altri elementi della IU risulteranno più piccoli, dando più spazio al contenuto e alla nuova gestione del multitasking.