Dwayne "The Rock" Johnson sarà al Summer Game Fest per parlare di Fortnite e Black Adam

Dwayne "The Rock" Johnson sarà alla Summer Game Fest, dove parlerà del suo ruolo di The Foundation in Fortnite e del film Black Adam, in arrivo a ottobre 2022 nei cinema. L'annuncio è stato dato via Twitter da Geoff Keighley, il patron del Summer Game Fest, ed è stato poi confermato da Johnson stesso con un altro tweet.

"Apprezzo che voi ragazzi mi abbiate invitato a partecipare! Ci vediamo lì!"

The Rock è solo uno dei tanti ospiti che saranno alla Summer Game Fest, evento che si annuncia come davvero scoppiettante e che si spera possa far dimenticare l'assenza dell'E3. Si parla di più di trenta annunci per la sola giornata di apertura, con grandi ospiti e tanti filmati da vedere.

A condurre l'evento sarà Keighley stesso, ormai specializzato nell'organizzazione di manifestazioni simili. Considerando il successo che ha avuto con i The Game Awards, è naturale che continui su questa scia.

The Rock, di suo, è un grande appassionato di videogiochi e quella in Fortnite non è sicuramente la sua prima sortita nella nostra industria. Già protagonista del film di Doom nel 2005, pare che stia girando un altro film tratto da un videogioco. Molti sospettano che sia un film di Gears of War, ma non ci sono certezze in merito.