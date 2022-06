Elden Ring, il cosplay di Ranni di Jessica Nigri è lunare

Elden Ring è un gioco pieno di personaggi affascinanti e ben caratterizzati, come la principessa lunare Ranni, che possiamo vedere rivivere in un cosplay praticamente perfetto di Jessica Nigri, la regina delle cosplayer.

Ranni, conosciuta anche come la Strega delle Nevi, è un donna misteriosa con quattro braccia dall'aspetto molto giovane. Appare in un sito di grazia per dare al Senzaluce la Campana evoca spiriti, ricevuta dal precedente padrone di Torrente, il cavallo che viene dato al o alla protagonista da Melina.

Come potete vedere la Nigri ha curato il suo cosplay in modo davvero perfetto, non solo realizzando un costume impeccabile, ma dotandolo anche di tutti gli accessori necessari, braccia supplementari comprese.

Cappello, veste, cuciture delle mani e trucco del volto: tutto contribuisce a far rivivere Ranni nella realtà. Da notare che la Nigri ha cucito completamente a mano l'abito, come del resto fa sempre. Da sottolineare infine la bellezza della foto in sé, con il personaggio che viene illuminato in modo impeccabile, in uno scenario adatto a metterne in risalto i colori.