Final Fantasy 16: PlayStation Store aggiorna la pagina del gioco subito prima dello State of Play

La pagina di Final Fantasy 16 sul PlayStation Store è stata aggiornata subito prima dello State of Play, come scoperto da alcuni appassionati sempre a caccia di tracce per il lancio del gioco. Quali modifiche saranno state apportate? Difficile dirlo, ma la vicinanza con l'evento di questa notte, che sarà dedicato agli annunci di terze parti, è sembrata sospetta ai più.

La speranza è quindi che venga mostrato del nuovo gameplay del gioco e che magari sia svelata la data d'uscita. Certo, in questa fase è impossibile dire con certezza cosa accadrà. Come spesso accaduto in passato, certe deduzioni potrebbero rivelarsi completamente campate in aria e Final Fantasy XVI potrebbe non essere presente del tutto allo State of Play.

L'unica certezza è che il gioco è stato annunciato ormai quasi due anni fa, ossia a settembre del 2020, e da allora è emerso pochissimo del gioco. Il team di sviluppo continua a ripetere che i lavori sono a buon punto, ma non ha più mostrato niente. In queste condizioni è difficile dire se l'uscita sia stata fissata al 2022 (difficile) o al 2023 (più probabile) e quali saranno i contenuti del gioco, che di suo sembra avere un'impostazione molto più classica rispetto al quindicesimo e al tredicesimo capitolo.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è stato annunciato per PC e come esclusiva console PS5.