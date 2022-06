Steam Deck: il lancio del dock ufficiale è stato rinviato

Valve ha annunciato di aver rinviato il lancio del dock ufficiale di Steam Deck. Precedentemente prevista per la tarda primavera, al momento non è stato indicato un nuovo periodo di uscita per la periferica.

L'annuncio è arrivato tramite un post ufficiale sul forum di Steam, dove Valve spiega che la decisione è stata presa a causa della carenza di componenti, rassicurando gli utenti che ciò non influenzerà la produzione di Steam Deck, in quanto i due prodotti utilizzano linee produttive differenti.

Il dock ufficiale di Steam Deck

"Ciao a tutti. A causa della carenza di componenti e della chiusura delle nostre fabbriche a causa del COVID, il lancio del dock ufficiale di Steam Deck è stato posticipato.", recita il post di Valve.

"Stiamo lavorando per migliorare la situazione e condivideremo ulteriori informazioni non appena le avremo. Questo non ha alcun effetto sul programma di produzione e sulle finestre di prenotazione di Steam Deck, perché utilizzano componenti e fabbriche diverse."

"Nel frattempo, il team continuerà a lavorare per migliorare l'esperienza di Steam Deck con hub USB-C e schermi esterni."

Per chi non lo sapesse, il dock di Steam Deck è molto simile a quello di Nintendo Switch. Si tratta di una base su cui appoggiare e collegare la console-PC, con uscita video che consente il collegamento diretto a un display esterno, alimentazione elettrica, connessione internet cablata e porte USB.