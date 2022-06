Final Fantasy 7 Remake è in arrivo su Xbox? Spunta un indizio grazie al PlayStation Store

A quanto pare il periodo di esclusività console per PS5 e PS4 di Final Fantasy 7 Remake potrebbe essere giunto al termine e il gioco a breve potrebbe arrivare finalmente anche su Xbox Series X|S e Xbox One, stando a possibile indizio scovato dagli utenti del forum ResetEra.

Come segnalato in un thread, Final Fantasy 7 Remake è stato rimosso dalla sezione "PlayStation Console Exclusive" del PlayStation Store. Ciò potrebbe indicare che il gioco è in dirittura d'arrivo anche su Xbox Series X|S e Xbox One in quanto il periodo di esclusività è terminato.

Final Fantasy 7 Remake

Ovviamente prendete il tutto con le pinze, dato che potrebbe trattarsi semplicemente di un errore dello store di Sony. Di certo non dovremo attendere molto per scoprire la verità, dato che il 12 giugno si svolgerà l'Xbox & Bethesda Showcase 2022, il palcoscenico ideale per un annuncio di questa portata.

Final Fantasy 7 Remake è stato lanciato nel 2020 come esclusiva temporale per piattaforme PlayStation, con l'accordo tra Sony e Square Enix che a quanto pare è stato prolungato con il lancio su PS5 della versione Intergrade. A dicembre dello scorso anno il gioco è stato pubblicato su PC tramite l'Epic Games Store.