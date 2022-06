Ubisoft: niente showcase a giugno, ma ce ne sarà uno entro la fine del 2022

Come riportato sulle pagine di Axios, un portavoce di Ubisoft ha confermato che a giugno non ci sarà uno showcase della compagnia francese. In compenso l'evento non è stato annullato del tutto, ma è in programma "entro la fine dell'anno".

La notizia per certi versi sorprende, in quanto Ubisoft negli anni ha sempre proposto una conferenza durante l'E3. Certo, l'edizione 2022 della kermesse di Los Angeles è stata cancellata, ma in molti credevano che la compagnia francese avrebbe comunque tenuto il suo showcase estivo questo mese a prescindere da tutto.

Specialmente considerando l'indiscrezione lanciata da a marzo da Tom Henderson, un insider piuttosto noto e affidabile, secondo cui Ubisoft stava preparando un grande evento con ben 20 giochi, tra cui eventualmente anche Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora e Immortals Fenyx Rising 2. C'è da dire comunque che Henderson all'epoca aveva consigliato di prendere il tutto con le pinze in quanto i piani della compagnia sarebbero potuti cambiare nel tempo.

Non è escluso quindi che dopo la cancellazione dell'E3 2022 Ubisoft abbia deciso di rinviare il suo showcase, magari per non condividere le attenzioni del pubblico con i numerosi appuntamenti in programma per questo mese, come l'Xbox & Bethesda Showcase e lo show d'apertura del Summer Game Fest 2022.