JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R, gameplay trailer presenta Dio Brando

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R con protagonista Dio Brando, il villain della prima e della terza parte dell'opera di Hirohiko Araki, nonché uno dei più amati dai fan.

Nel filmato possiamo vedere Dio in azione mentre malmena il povero Kakyoin. Il suo stile di lotta si ispira a quello di Stardust Crusaders e i poteri del suo Stand, The World, in grado di bloccare il tempo per alcuni secondi, quanto basta per lanciare un pioggia di coltelli addosso al malcapitato di turno o eseguire l'iconica "Road Roller", in cui scaglia un rullo compressore contro l'avversario.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R è un picchiaduro con oltre 50 lottatori tratti dalle varie saghe di JoJo. Non mancano dunque tutti i personaggi più iconici della serie, come per l'appunto Dio Brando, ma anche Jotaro e Jolyne Kujo, Jonathan e Joseph Joestar, Polnareff, Bucciaratti e Giorno Giovanna. Il gioco inoltre è caratterizzato dallo stile sopra le righe dell'opera di riferimento e la presenza del doppiaggio originale dell'anime.

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire dal 2 settembre. Nelle prossime settimane sarà disponibile una demo per PS5 e PS4 in accesso anticipato.