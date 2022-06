Pokémon Scarlatto e Violetto: Lechonk è una star dei social, spopolano i meme sul Pokémon porcellino

Oggi abbiamo visto nuovamente in azione Pokémon Scarlatto e Violetto, i due giochi di nona generazione in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch. Per l'occasione sono stati presentati anche gli immancabili leggendari di copertina, Koraidon e Miraidon, ma in realtà tutte le attenzioni del web sono rivolte a Lechonk, il Pokémon porcellino, che in queste ore sta spopolando sui social e in particolare su Twitter, dove ovviamente non potevano mancare battute, immagini meme e fan art.

Lechonk è apparso nel nuovo trailer ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto e stando alla descrizione ufficiale di The Pokémon Company, è un "Pokémon Maiale", di tipo Normale, descritto che "usa l'olfatto per trovare e mangiare solo le erbe selvatiche più profumate e le bacche più pregiate. Grazie alle sue abitudini alimentari, è arrivato a emanare un aroma simile a quello delle erbe che i Pokémon di tipo Insetto non amano. Se attaccato da un avversario e spaventato, si lancia in avanti in preda al panico. A prima vista può sembrare grasso, ma in realtà il corpo del Pokémon è costituito per lo più da muscoli sviluppati camminando costantemente in cerca di cibo."

Lechonk in queste ore è diventato una vera e propria star dei social e il nuovo Pokémon preferito di molti giocatori, vuoi per il suo aspetto adorabile, vuoi per il suo nome simpatico. Infatti, "chonk" è un termine dello slang inglese usato per animali e persone paffutelle, più o meno l'equivalente del nostro "ciccio". In realtà è più probabile che Game Freak abbia preso ispirazione da "Lechon", termine spagnolo per indicare un maialino da latte, ma chi siamo noi per contraddire il popolo del web?

Vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022.