Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr annunciato per PS5 e Xbox Series X|S

Nacon e Neocore Games hanno annunciato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr. I due porting per le console ammiragli di Sony e Microsoft saranno disponibili nel corso del 2022 e vanteranno una serie di migliorie rispetto alle versioni old-gen. L'annuncio è corredato da un trailer che potrete visualizzare qui sotto.

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr presenteranno le seguenti caratteristiche:

Supporto alla risoluzione 4K nativa.

Texture ad alta risoluzione.

Ombre migliorate.

Fisica migliorata.

Modalità multigiocatore cross-gen.

Caratteristiche del Controller DualSense completamente integrate su PlayStation 5.

E altro ancora!

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S includeranno tutti i 25 DLC pubblicati finora e la nuova classe giocabile annunciata nel 2021, Sisters of Battle. Al momento non è chiaro se chi già possiede una copia per PS4 e Xbox One potrà effettuare l'upgrade alle versioni current gen gratuitamente o meno.

Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr è il primo action-RPG ambientato nell'universo di Warhammer 40,000 e offre combattimenti sia tattici che rapidi, affrontabile da soli o in compagni di altre tre giocatori con la co-op online e in locale. Per maggiori dettagli, ecco la nostra recensione della versione PC.