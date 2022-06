Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef, data di uscita e demo svelate con un trailer

Rogueside e Games Workshop hanno annunciato oggi che il platform run & gun Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef sarà pubblicato il 20 ottobre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Una nuova demo è ora disponibile tramite Steam come parte dell'evento Warhammer SKULLS 2022. La demo aggiunge un nuovo livello, sblocca la classe di personaggi Weirdboy - che si aggiunge alla classe Flash Git già disponibile - e aggiunge una cooperativa locale e online fino a quattro giocatori, oltre a presentare una cutscene introduttiva mai vista prima.

Il nuovo trailer mostra il "roboante gioco disegnato a mano in azione, con i ragazzi che mettono le mani su un sacco di oggetti luccicanti, massicci Ummie Knights e un assaggio della colonna sonora heavy metal, composta da Deon van Heerden."

La descrizione ufficiale recita: "Per secoli, il pianeta Alpha ha prodotto il materiale indispensabile per le guerre che imperversano nel settore Armageddon. In molti sono attratti dal pianeta, così come lo è il Kapoguerra Ogruk Gutrekka. All'arrivo sul pianeta, Gutrekka si impossessa del tuo inestimabile squig peloso. Carico di vendetta, giuri che farai qualsiasi cosa pur di riaverlo e di far vedere a Gutrekka chi è che comanda!"

"E così la tua avventura su Luteus Prime ha inizio. Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef è un'avventura dinamica in 2D illustrata a mano, piena di ratata, sangue e botti! Fatti strada nella città alveare di Luteus Prime, sconfiggi Umani, Orki e cultisti Genestealer per recuperare il tuo folto squig peloso dalle mani del Kapoguerra Gutrekka! Pronti a un po' di Waaagh!?"