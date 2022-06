Epic Games Store: ecco il gioco gratis di giovedì 2 giugno 2022, desunto da un video

Stando a quanto desunto da un video pubblicato da Epic Games, il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi è Wolfenstein: Alt History Collection, ossia una raccolta con tutti gli ultimi capitoli della serie in mano a MachineGames.

Il filmato mostra brevemente i simboli di tre Wolfenstein, che sono stati riconosciuti immediatamente dagli appassionati. Da lì a tirare le somme su quale gioco sarà regalato, il passo è stato brevissimo.

La Wolfenstein: Alt History Collection di suo comprende:

Naturalmente non c'è ancora la certezza matematica che sia così, anche se a questo punto molti danno la cosa per scontata. Per avere la conferma definitiva bisogna attendere le ore 17:00 di oggi 2 giugno 2022. Intanto potete ancora riscattare per qualche ora la Bioshock Collection, che vi farà portare a casa tre titolo grandiosi con relative espansioni.